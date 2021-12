António Costa fica sem Cabrita a menos de dois meses das legislativas

Foi um mandato marcado por polémicas e pedidos de demissão que esta sexta-feira terminou, numa altura em que as eleições legislativas de 30 de Janeiro surgem no horizonte próximo. Numa declaração sem direito a perguntas, Eduardo Cabrita informou o país de que pedira a demissão do seu cargo com o objectivo de pôr fim ao que diz ter sido “aproveitamento político” de uma tragédia pessoal – e atirou até que já tinha admitido fazê-lo há seis meses, tendo permanecido por “lealdade” e “solidariedade” ao primeiro-ministro e à situação do país. Pouco depois, António Costa – que durante meses segurou Cabrita no Governo – confirmou que tinha aceitado a exoneração pedida pelo seu ministro e amigo pessoal. A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, ficará responsável pela pasta de Cabrita, acumulando-a à sua tutela. A tomada de posse acontece este sábado às 15h.