Um derby para aquecer o campeonato em semana de decisões na Europa

As noites estão frias e há apelos à vacinação contra a gripe. Há uma terceira vaga de covid-19 a afectar o país e sugere-se que não haja grandes ajuntamentos. Mas será a umas tardias 21h15 que o derby dos derbies, o mesmo é dizer, que o Benfica-Sporting se irá iniciar nesta sexta-feira, terminando, por isso, nunca antes das 23h.

Com “baixas” em ambos os plantéis, parece ser o Sporting o mais afectado desta vez (há um ano era o Benfica que enfrentava um surto de covid-19). Mas com mais ou menos dificuldades, as duas equipas terão pela frente um jogo que não sendo decisivo, não deixará de influenciar o futuro próximo dos dois conjuntos.

Uma derrota caseira das “águias” frente ao rival significará um passo atrás nas aspirações ao título. Ainda por cima, será a pior maneira de iniciar um mês de Dezembro complicadíssimo, com as decisões na Liga dos Campeões a acontecerem já na quarta-feira e um duplo duelo com o FC Porto (para a Taça e o campeonato) agendado mais para o fim do mês.

Para os “leões” a derrota colocaria um ponto final numa série de 11 triunfos consecutivos e significaria verem os rivais a ultrapassarem-nos na classificação, ficando com dois pontos de vantagem.

À espreita do que vai acontecer na Luz, mas com uma missão complicada pela frente, em Portimão, estará o FC Porto. O actual líder da tabela, com os mesmos pontos do Sporting, pode lucrar com o que vier a resultar do derby lisboeta, mas terá que cumprir a sua parte frente ao Portimonense. E Sérgio Conceição já avisou que não será fácil.

A lista completa e os horários das transmissões televisivas dos jogos da 13.ª jornada da I Liga está aqui, enquanto da II Liga encontra aqui.

O que talvez lhe tenha escapado no PÚBLICO

A contratação de Hulk pelo Atlético Mineiro, que levou o brasileiro ao título​.

Entrevista a Mafalda Pires de Lima, um dos valores emergentes da vela portuguesa​​.

​As suspeitas que recaem sobre Pinto da Costa.

Nos principais campeonatos de futebol europeus, antes da semana de todas as decisões nas competições europeias haverá tempo para alguns jogos bem interessantes. Em Itália, por exemplo, haverá dois jogos a oporem quatro dos cinco primeiros da classificação. No sábado a Roma recebe o Inter de Milão e o Nápoles será o anfitrião da Atalanta.

Em Espanha, também no sábado, o líder Real Madrid terá uma difícil deslocação ao terreno da Real Sociedad, terceira classificada, enquanto em Inglaterra uma nota para o embate entre o Wolverhampton, de Bruno Lage, com o Liverpool.

Mas é na Alemanha que se disputará, também no sábado, aquele que, provavelmente, é o jogo mais interessante das principais Ligas europeias, com o Borussia Dortmund a receber o Bayern Munique. Um duelo entre segundo e primeiro da Bundesliga, respectivamente, e que antes da partida estão separados por apenas um ponto.

Depois, já a meio da semana, será tempo das decisões, seja na Liga dos Campeões, seja na Liga Europa. Na principal competição de clubes, o FC Porto apenas de si próprio para seguir para os “oitavos”. Um triunfo sobre o Atlético de Madrid, na terça-feira, basta. Já o Sporting, também na terça-feira, vai a Amesterdão defrontar o Ajax com o seu futuro já decidido e um lugar na fase a eliminar da Champions garantido.

Quanto ao Benfica, na quarta-feira, precisará de derrotar o Dínamo Kiev, na Luz, e esperar que o Barcelona não vença o Bayern, em Munique. Encontra aqui o calendário completo da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

No que diz respeito à Liga Europa, o Sp. Braga também depende apenas de si para chegar ao primeiro lugar do grupo, precisando para isso de derrotar, no Minho, o Estrela Vermelha. O calendário dos jogos está aqui.

À margem do futebol, Benfica e Sporting lutam por um lugar na final a quatro da Liga dos Campeões nos seus respectivos grupos de qualificação. O Benfica precisa apenas de um empate no sábado, frente ao levante; o Sporting, actual campeão europeu, começou com uma vitória o seu grupo de qualificação e jogava nesta sexta-feira a sua segunda partida.

No ténis, domingo é dia de final da Taça Davis, em Madrid, enquanto no andebol, Sporting e Benfica continuam as suas participações na Liga Europeia na terça-feira, enquanto o FC Porto joga na quinta-feira mas para a Liga dos Campeões.

Na quarta-feira, “leões” e “águias” também competem mas na Taça da Europa de basquetebol. Já na Taça Chalenge de voleibol são os sportinguistas e o Fonte Bastardo a entrar em acção nesse dia.

