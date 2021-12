Serra da Estrela espera neve abundante na próxima semana e a reabertura da estância de esqui

Se tudo correr mediante as previsões, vai nevar abundantemente nos próximos dias 8 e 9 de Dezembro e assim a Estância de Ski da Serra da Estrela — sem quaisquer restrições adicionais da Direcção-Geral de Saúde — poderá abrir as suas pistas no sábado, dia 11. “A procura é muita e o frio está instalado”, confirmou à Fugas Carlos Varandas, director-geral da estância de esqui da serra da Estrela, propriedade da Turistrela, entusiasmado com a “agradável surpresa” meteorológica.

Nos últimos dias, e aproveitando as temperaturas negativas que se têm feito sentir na Torre e imediações, a equipa da única estância de esqui de Portugal tem procurado produzir neve, antecipando-se a um possível nevão que dará à serra da Estrela a oportunidade de recuperar algum do tempo perdido nos últimos dois Invernos devido à pandemia. A estância esteve pouco mais de um mês aberta há dois anos e fechou no dia 13 de Janeiro de 2021 depois de menos de três semanas de actividade. “Foi tão fraco, tão fraco que praticamente só funcionámos no Natal e no Ano Novo. Quando tínhamos tudo programado para receber na serra as escolas e outros grupos, tivemos que encerrar muito antes do tempo. Foi uma temporada curta, três fins-de-semana, manifestamente pouco”.

“Para já” sem restrições, a estância espera que a neve caia abundantemente e que a evolução da covid não repita os anos anteriores. “Sabemos que está a evoluir desfavoravelmente e que começa a haver restrições e situações menos agradáveis para as pessoas que saem de casa e se deslocam”, admite Carlos Varandas. São, por isso, esperados poucos estrangeiros, o que não significa que o número de visitantes portugueses diminua. “Há muita gente que previa sair do país e que mudando de planos vem à serra da Estrela”, explica.

À semelhança dos anos transactos, serão tomadas todas as medidas de protecção, adequadas à desinfecção de equipamentos, bem como à redução do número de pessoas no interior do edifício da estância — com a suspensão da venda ao balcão de forfaits que será feita exclusivamente online, via Blueticket, para evitar filas e ajuntamentos e resguardar os visitantes e funcionários. O já habitual distanciamento e o respeito pelas regras são pedidos no exterior, nomeadamente nos momentos de espera para utilizar certos equipamentos, como a telecadeira. “Não haverá muita gente dentro do espaço de aluguer de material, que é onde reside o maior risco de contágio. O perigo maior não é nas pistas e nos meios mecânicos.”

Segundo o director-geral da estância, “tirando a Áustria, que fechou as suas estâncias, todas as restantes estão a abrir mediante o expectável”. Por cá, os preços mantêm-se inalteráveis há quatro anos: 25 euros pelo forfait diário, 50 euros com equipamento e 95 com direito a aula. Há condições especiais para compras superiores a 20 vouchers.

“A serra da Estrela, a fazer jus ao que se passou nos últimos dois Verões e época de Inverno, é um destino muito procurado pelos portugueses e por isso começa a estar dotada de bons equipamentos (hotelaria e restauração). Resta-nos pedir a São Pedro que tenhamos muita neve.”