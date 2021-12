Fava Tonka faz pop-up em Lisboa e diz que é “agora ou nunca”

Chama-se Now or Never o pop-up em Lisboa do Fava Tonka, o restaurante de Leça de Palmeira, por muitos considerado um dos melhores vegetarianos do país (ou de matriz vegetariana, como preferem apresentar-se). Acontece já no dia 12 de Dezembro, almoço e jantar, no restaurante SÁLA, e foi assim baptizado porque, dizem os organizadores, é uma oportunidade única. Será com certeza, pelo menos em 2021.

Foto Nuno Castro, o chef do Fava Tonka dr

No dia 12 será apresentado um menu que pretende ser uma retrospectiva de alguns dos melhores pratos do Fava Tonka nos quatro anos da sua existência – abriu em Agosto de 2018 pelas mãos do restaurador Ricardo Rodrigues (do Grupo do Avesso) e do chef Nuno Castro, que é o responsável pela interpretação de uma cozinha que começa por ser sazonal e baseada sobretudo nos vegetais, para depois se revelar criativa e com uma identidade própria muito vincada.

Uma das preocupações no Fava Tonka é limitar o desperdício e aproveitar o mais possível todos os ingredientes (orgulham-se de uma taxa de desperdício de apenas 2 a 3%), usando, por exemplo, as cascas do ananás dos Açores para fazer gelado ou o leitelho que sobra do queijo fresco para fazer caramelo salgado.

Foto O prato criado a partir do nabo dr

Nos pratos que apresentarão neste pop-up vai haver conforto outonal com uma versão de sopa de cebola com tosta, e produtos da estação como a abóbora manteiga (com leitelho feito a partir das pevides da abóbora, e pickles), o topinambur, boletos e castanhas, nabo e nabiças (com beurre blanc de algas), tortellini de alho negro e parmesão de 30 meses, fermento biológico com batata nova e stout, ananás dos Açores e eucalipto e ainda, para terminar, brullée de mel, limão e alfazema.