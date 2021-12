7 dias, 7 fugas: do galeão ao madeiro, com arte, cosplay e anjos que não dormem

Sábado, 4: galeão do sal e de Natal

Em Alcácer do Sal está montado um Natal com Tradição, Comércio e Animação. A iniciativa decorre até 6 de Janeiro e passa por insufláveis, carrossel, actividades desportivas, concertos, animação de rua, cinema, um mercadinho de Natal e, claro, uma aposta forte na iluminação da cidade. Este postal brilhante pode ser apreciado em deambulações pelas ruas ou de uma perspectiva especial, a partir de um miradouro flutuante chamado Pinto Luísa. A autarquia torna a pôr este galeão local ao serviço de uma tradição com vista para as luzes “da marginal de Alcácer do Sal e do seu casario ascendente até ao castelo de taipa muçulmana da cidade”. Entre 3 e 23 de Dezembro, durante uma hora, ao final da tarde, é possível embarcar nesta experiência nas águas do Sado, em que também vão a bordo música da quadra, uma bebida quente e doces. Depois de escolher aqui a data e horário da sessão, o participante deve inscrever-se até à quarta-feira anterior, presencialmente no Posto de Turismo ou pelo e-mail turismoalcacer@m-alcacerdosal.pt. O passaporte custa 5,94€ para adultos e crianças a partir dos 12 anos ou 2,97€ dos seis aos 12 anos.

Domingo, 5: mistérios à vista

O Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, acolhe o espectáculo Quem É Esta Gente nos Painéis de São Vicente?, inspirado na obra do século XV pintada por Nuno Gonçalves – ali exposta e actualmente em processo de conservação e restauro –, e no livro homónimo de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Todas as atenções estão viradas para o retrato da corte da época, onde estão representadas 58 figuras sem identidade conhecida. Com o carimbo da Foco Lunar e encenação de Vasco Letria, convidam-se os visitantes a desvendar tudo – ou quase tudo, “porque o que importa verdadeiramente é parar e contemplar” com detalhe esta obra-prima. Domingo, às 16h, com marcação prévia através dos contactos 916 762 706 e producao@focolunar.com. No mesmo dia, às 11h30, está agendada a visita orientada No Tempo de Nuno Gonçalves, Pintor do Rei D. Afonso V, que dá a conhecer a exposição permanente do museu a partir dos Painéis de São Vicente.

Segunda, 6: bacalhoeiros à mesa

Da cozinha dos navios bacalhoeiros para a mesa dos restaurantes, a Gastronomia de Bordo torna a ser servida em Ílhavo. A quarta edição deste roteiro de sabores, ancorado nas tradições pesqueiras, começou a 30 de Novembro e fica até 12 de Dezembro no cardápio de 17 estabelecimentos do concelho com “experiências gastronómicas únicas”, assegura a autarquia. São inspiradas por refeições que, como a chora (sopa à base de cabeças de bacalhau), reconfortavam os marinheiros que ficavam longe de casa meses a fio, e resultam de um desafio à sua reinterpretação. A chora tem lugar de honra nas ementas, mas também há pataniscas, caras fritas, bruschetta de ovas, feijoada de samos, caldeirada de línguas e arroz de feijão com boininhas. A lista de restaurantes, ementas e horários está disponível aqui. À margem dos pratos, o programa ainda pode ser temperado por actividades como uma visita orientada ao Museu Marítimo, com um antigo cozinheiro das pescas (dia 8, às 15h, por 3€), outra ao Mercado do Peixe da Costa Nova e ao Cais dos Pescadores da Gafanha da Encarnação (dia 12, às 15h, por 12€) ou um passeio de bicicleta entre o Porto Bacalhoeiro e a Terra d'Avó (dia 5, às 10h, por 8€).

Terça, 7: Vila Madeiro

Vem com o selo de “maior Madeiro de Portugal”. A tradição de Dezembro volta a arder em Penamacor, entre os dias 7 e 25, depois de uma edição à distância, exclusivamente online, celebrada em 2020. A receber os visitantes está uma vila decorada a preceito, com iluminações, produtos locais, gastronomia, cantares, animação de rua, passeios pedestres e equestres, exposições, visitas guiadas e encenadas, literatura e plantação de árvores na Mata Municipal. O ponto alto do programa está marcado para dia 23, às 23h59, no adro da igreja, quando se acendem os enormes troncos que, dizem os costumes, ficarão a arder até ao dia de Reis. Cartaz completo aqui.

Quarta, 8: os Anjos não dormem

É organizado pela comunidade local e põe na montra “um mercado tão diverso quanto atípico”. A oferta tanto passa por produtos e marcas sustentáveis como por um roteiro nocturno feito de comidas, bebidas e degustações dos quatro cantos do mundo, com música a acompanhar. Estão lançados os dados de Os Anjos Não Dormem, iniciativa que promete animar o bairro dos Anjos – recentemente eleito o bairro mais cool de Lisboa, pela Time Out Global – ao longo do dia 8 de Dezembro. Com o mercado instalado no Palácio da Bombarda (ou Indy House), entre as 11h e as 19h, estão presentes uma dúzia de estabelecimentos locais que testemunham o espírito “vibrante” e inclusivo do bairro, “onde antigo e moderno convivem na mais perfeita harmonia e dá gosto viver – e visitar”. Fechadas as portas do mercado, a animação segue para os restaurantes e bares vizinhos, onde não faltam ementas alusivas à quadra, acepipes artesanais e descontos.

Quinta, 9: esperança e cosplay

Adiado e com novo poiso, o maior evento de cultura pop do país está de volta ao formato presencial, depois de uma edição digital em 2020 por conta da pandemia. A sétima Comic Con Portugal assenta arraiais no Parque das Nações, em Lisboa, entre 9 e 12 de Dezembro, com A New Hope a dar o tom ao cartaz para, refere a organizadora CITY - Conventions In The Yard, “inspirar todos a serem mais felizes e a terem esperança num futuro melhor”. Ao recinto instalado à beira-Tejo chegam artistas e fãs de vários quadrantes, do cinema à televisão, passando pela banda desenhada, gaming, cosplay, literatura, videojogos e música. Entre os vários trunfos na manga estão as presenças de Misha Collins, Manu Bennett, Lana Parrilla, Luccas Neto & Gi, Matthieu Bonhomme, Richard Morgan, Noah Schnapp e Mike Grell. As portas estão abertas das 12h às 20h (sábado e domingo, a partir das 10h), com bilhetes diários entre 35€ e 40€ (10€ dos seis aos 12 anos) e passes a 110€.

Sexta, 10: da praça à igreja

Artesãos e mercadores instalam-se, entre esta sexta-feira e domingo, no centro histórico de Vila Nova de Cerveira, com um vasto rol de sugestões para satisfazer a lista de presentes, “desde as áreas do artesanato, da moda, dos brinquedos e da cerâmica até à gastronomia típica”, elenca a autarquia. Neste último campo, para alimentar a animação, estão previstas demonstrações e workshops no food court. O Mercado de Natal (que funciona das 17h às 21h à sexta, das 10h às 22h ao sábado e das 10h às 20h ao domingo) é apenas uma das vertentes da programação Cerveira: A Arte do Natal, que abrange este fim-de-semana e o próximo. No mesmo local, sob as luzes da quadra e à beira do presépio, o Pai Natal há-de chegar triunfante à sua casa, para a abrir a visitas (a partir de dia 10). No Cineteatro de Cerveira - Marreca Gonçalves, a peça O Presente Inesperado, da companhia Porta de Cena, aguarda as famílias (dia 18, às 21h30). E, na Igreja Matriz, ecoará o concerto de Natal oferecido pela Academia Fernandes Fão (dia 19, às 16h).