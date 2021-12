Salários de Janeiro já encaixam descida das novas tabelas de IRS

Trabalhadores do privado e do público já vão receber o primeiro salário de 2022 com as novas taxas de retenção. Ajustes seguem tendência dos últimos anos. Quem ganha até 710 euros está isento de cobrança mensal.

Tal como fez há um ano, o Governo deu a conhecer as novas tabelas de retenção na fonte do IRS com algumas semanas de antecedência, o que dará tempo às empresas para pagar os salários de Janeiro de acordo com as novas taxas de desconto mensal do imposto.