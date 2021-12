“Especulação” faz disparar preço do papel

Filipe Caldas começou em princípios de Outubro a ser contactado pelos fornecedores da livraria Ideal sobre aumento do custo dos produtos. Duas semanas depois, recebeu indicações de nova subida. Fornecedores justificam com “custos de produção e energia”, mas o empresário também fala em “especulação”.

A menos de um quilómetro do imponente castelo de Guimarães, em pleno coração do centro histórico da cidade, a livraria Ideal — que, além de livraria, é também papelaria — mantém actividade há mais de 40 anos. Abriu portas em 1979, então propriedade de Luís Caldas e Eduardo Coutinho. É o filho do primeiro, Filipe Caldas, que recebe o PÚBLICO ao início da tarde, numa altura de menor movimento na loja em que aproveita para avançar com as decorações de Natal, ainda antes do fim de Novembro.