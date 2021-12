Costa reconhece que apoio à inovação é “modesto” mas admite reforço

Ao fim de 40 apresentações de sete minutos, o primeiro-ministro português subiu ao palco para fechar dois dias de trabalhos. Durante dois dias, António Costa, acompanhado de membros do Governo e entidades da administração pública, não arredou pé do terminal de Cruzeiros de Leixões, e depois de ouvir todos os consórcios pré-seleccionados para a segunda fase do concurso das agendas da inovação, que distribui subsídios de 930 milhões de euros vindos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), assumiu um compromisso: “Vou procurar também cumprir o meu limite de sete minutos para a minha intervenção.”