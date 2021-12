Futebol quer impedir jogos com menos de 13 jogadores por equipa

A Federação Portuguesa de Futebol foi anfitriã do encontro que juntou a Liga, as estruturas representativas de jogadores, árbitros, treinadores e médicos e as associações distritais e regionais.

Os organismos responsáveis pelo futebol em Portugal querem impedir a realização de jogos com equipas com menos de 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes, após reunião realizada nesta sexta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) participou e foi anfitriã do encontro que juntou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), as estruturas representativas de jogadores, árbitros, treinadores e médicos e as associações distritais e regionais.

“A comissão executiva da LPFP deve criar de imediato os mecanismos legais aplicáveis para que nenhum jogo de futebol se inicie em qualquer competição com um número inferior a 13 atletas, incluindo um guarda-redes”, lê-se no comunicado divulgado no site oficial da FPF.

Do encontro resultou também a garantia de que “todas as instituições hoje reunidas trabalharão em conjunto para que este objectivo seja alcançado e nunca mais se assista ao que no sábado passado lamentavelmente sucedeu no Estádio Nacional”.

Em causa está o ocorrido a 27 de Novembro, quando um surto do coronavírus SARS-CoV-2 que atingiu jogadores, treinadores e elementos da estrutura do Belenenses SAD - 13 dos quais infectados pela nova estirpe Ómicron -, reduziu os “azuis” a nove jogadores no embate com o Benfica, da 12.ª jornada da I Liga.

O encontro foi suspenso no início da segunda parte, aos 48 minutos, depois de os “azuis” terem ficado sem o número mínimo de futebolistas legalmente exigido para o desenrolar de um jogo (sete).

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) sustentou a realização do jogo com a ausência de um pedido formal de adiamento.

Entretanto, o jogo Vizela-Belenenses SAD, da 13.ª jornada da I Liga, previsto para segunda-feira, foi adiado para 2 de Janeiro de 2022, atendendo a que “por decisão das autoridades de saúde, nomeadamente da senhora delegada de saúde, coordenadora do Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Ocidental e Oeiras, médica de saúde pública, todos os elementos da Belenenses SAD estão em isolamento profiláctico de 27 de Novembro a 10 de Dezembro”.

Também o encontro entre Tondela e Moreirense, igualmente a contar para a 13.ª jornada da I Liga, que deveria ocorrer no sábado, foi adiado para 3 de Janeiro de 2022, devido ao surto do coronavírus nos “beirões”, que solicitaram esta alteração à LPFP.

A rematar o comunicado, os organismos hoje reunidos “desejam aos atletas afectados e às suas famílias uma recuperação célere e um regresso à vida desportiva no mais curto espaço de tempo possível”.