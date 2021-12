FC Porto segura o primeiro lugar da Liga em Portimão

Triunfo por 0-3, sobre o Portimonense, foi construído a partir do final da primeira parte.

O FC Porto cumpriu a missão em Portimão, na 13.ª jornada da Liga 2021-22, e garantiu que vai concluir o fim-de-semana na liderança da prova. No terreno do Portimonense, os “dragões” venceram com autoridade (0-3), chegando aos 35 pontos.

Depois de uns 20 minutos iniciais de maior pressão dos algarvios, o FC Porto libertou-se e começou a comandar com bola. Criou um par de ocasiões de perigo no ataque ao profundidade, mas seria de bola parada que chegaria à vantagem, no último lance do primeiro tempo. Luis Díaz bateu um livre directo e Pedro Sá desviou para a baliza.

Forçado a dar a volta ao texto, Paulo Sérgio mexeu na estrutura da equipa no segundo tempo e deu-se mal. O FC Porto passou a sair com maior facilidade em ataques rápidos e chegou com naturalidade ao 0-2, num lance concluído por Vitinha após passe de Evanilson.

Reduzido a pouco mais do que as arrancadas de Aylton Boa Morte, o Portimonense estava demasiado exposto e, numa transição, Otávio finalizou com classe, num chapéu ao guarda-redes Samuel Portugal que sentenciou a partida.