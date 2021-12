Novo recorde de testes à covid-19: quase 117 mil num só dia

Portugal registou na terça-feira passada mais um novo recorde relacionado com a pandemia de covid-19. O números de testes realizados num só dia para detectar o novo coronavírus atingiu um novo máximo: 116.981. Em 2020, o dia em que se realizaram mais testes foi a 23 de Dezembro e não se chegou sequer aos 60 mil.

“Este número reflecte o esforço de testagem levado a cabo em Portugal desde Março de 2020. Recorde-se que, até agora, o dia de maior número de testes realizados tinha ocorrido no dia 21 de Abril deste ano, com cerca de 98 mil testes [98.744]”, refere o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) num comunicado, divulgado esta quinta-feira.

A disponibilidade de testes aumentou de forma significativa desde final de Setembro do ano passado quando se começaram a fazer os primeiros testes rápidos de antigénio de uso profissional, que detectam as proteínas da superfície do vírus, e que na passada terça-feira representaram 56% do total (65.775).

Estes números não incluem os chamados auto-testes, que são igualmente testes rápidos de antigénio mas feitos através de um diagnóstico in vitro, semelhante a um teste de gravidez.

Durante o mês de Novembro realizaram-se aproximadamente 1,5 milhões de testes para detectar o SARS-CoV-2, com uma média diária de cerca de 50 mil testes. Desde meados de Julho até final de Outubro assistiu-se a uma tendência decrescente no número de testes realizados, que se inverteu a partir do início de Novembro.

Desde o início da pandemia, já foram realizados mais de 21,4 milhões de testes em Portugal, um valor que inclui os testes moleculares que procuram o material genético do próprio vírus que usam uma técnica chamada “reacção em cadeia da polimerase” ou RT-PCR, na sigla em inglês, como são conhecidos, e os testes de antigénio. Do global, cerca de 15 milhões de testes foram PCR e aproximadamente 6,3 milhões de testes rápidos de antigénio de uso profissional.

Desde 19 de Novembro, que o Governo voltou a disponibilizar testes de antigénio gratuitos para toda a população: é possível realizar um máximo de quatro exames por mês numa das 663 farmácias e 171 laboratórios distribuídos pelo país, que aceitaram receber 10 euros pelo serviço. A medida, que já esteve em vigor em Julho, vigora pelo menos até 31 de Dezembro.

O INSA explica que a reactivação do regime excepcional e temporário de comparticipação dos testes rápidos de antigénio “visa contribuir para a detecção e isolamento precoce de casos, prevenir e mitigar o impacto da infecção por SARS-CoV-2 nos serviços de saúde e nas populações vulneráveis, assim como reduzir e controlar a transmissão da infecção por SARS-CoV-2 e monitorizar a evolução epidemiológica da covid-19”.