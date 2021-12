Há 3000 casos de covid-19 associados a surtos em ambiente escolar

Segundo a DGS, são 338 focos da doença em escolas, creches e universidades, o dobro do registado há duas semanas.

O número de surtos activos de covid-19 em ambiente escolar, o que inclui creches e instituições de ensino superior, duplicou no espaço de duas semanas. Segundo a Direcção-Geral da Saúde (DGS) havia, no início desta semana, 338 focos da doença em estabelecimentos de educação e perto de 3000 casos “positivos” a eles associados. Estes números não têm parado de aumentar desde o início do ano lectivo.