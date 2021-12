CNN suspende “por tempo indeterminado” Chris Cuomo. Pivô diz que processo é “embaraçoso”

O apresentador de notícias da CNN Chris Cuomo disse, na quarta-feira, que a sua suspensão da cadeia televisiva de informação por causa de ter ajudado o irmão, o antigo governador de Nova Iorque Andrew Cuomo, a responder a alegações de má conduta sexual é “embaraçosa” e citou um pedido de desculpas anterior pelos seus actos.

Cuomo, o principal pivô de notícias da rede, foi suspenso, na terça-feira, “por tempo indeterminado, enquanto se aguarda uma avaliação mais aprofundada” dos documentos publicados que indicam que o jornalista esteve mais envolvido no processo de defesa do irmão do que a CNN tinha conhecimento. De acordo com as novas informações, Chris instruiu Andrew sobre as respostas a dar às acusações que levariam à sua demissão do cargo de governador.

“Fui suspenso da CNN... Já sabem”, disse Cuomo aos ouvintes de um programa de rádio que apresenta na SiriusXM. “Dói até dizê-lo. É embaraçoso.” O jornalista disse, no entanto, compreender a sua suspensão e o facto de os seus colegas estarem aborrecidos consigo. “A última coisa que queria era comprometer qualquer um dos meus colegas”, declarou.

Chris Cuomo, que apresenta o noticiário mais visto da CNN nos Estados Unidos em horário nobre, admitiu em Maio ter infringido algumas das regras da empresa ao aconselhar o seu irmão a como lidar com as alegações numa perspectiva de relações públicas. Na altura, comprometeu-se a não falar sobre o caso na televisão, uma vez que usar a posição de jornalista para defender uma causa pessoal é uma violação da ética da profissão.

Só que o que veio a lume recentemente indica que o pivô foi mais longe do que deveria. Segundo os documentos divulgados pela procuradora geral de Nova Iorque, Letitia James, há mensagens escritas que comprovam que o jornalista tentou usar a sua rede de fontes nos meios de comunicação social para descobrir informações sobre o caso e as mulheres envolvidas. “Estes documentos apontam para um maior nível de envolvimento” no caso que envolve o ex-governador, esclareceu a CNN, explicando o motivo pelo qual foi decidido “suspender Chris [Cuomo] por tempo indeterminado, enquanto se aguarda uma avaliação mais aprofundada”.

Andrew Cuomo ainda resistiu uma semana à divulgação de um relatório em que 11 mulheres o acusaram de assédio sexual e de intimidação no local de trabalho, mas acabaria por anunciar a sua demissão a 10 de Agosto. A 29 de Outubro, deu entrada o primeiro processo-crime contra o antigo governador.