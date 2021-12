Calendários para preparar o Natal

O tempo de Natal já se advinha e nada como um calendário para dar uma ajuda a fazer a contagem decrescente. Este é uma tradição que, como tantas outras, é adoptada de outras paragens. As opções são muitas, das mais económicas às de luxo, do tradicional chocolate aos produtos de beleza, o objectivo é que seja uma surpresa diária, como que a antecipar a noite em que celebramos o nascimento de Jesus.

A Vida Portuguesa

A loja que reúne artigos de fábricas e marcas tipicamente portuguesas, vende o tradicional calendário com janelinhas de onde saem pequenos chocolates. Este é da fábrica Chocolates Avianense, um exclusivo com ilustrações de Jorge Colombo (3,20€).

Foto DR

Arcádia

Uma caixa azul ou encarnada mas, lá dentro, em cada janelinha há um chocolate diferente. Ao todo são 260g de bombons de chocolate de leite, negro, branco e ruby para descobrir. O Calendário do Advento da Arcádia, está disponível nas lojas físicas e na loja online. Custa 22,50€ e também pode ser adquirido através das plataformas de delivery como a Uber Eats ou a Glovo.

DR DR Fotogaleria DR

Nesta deliciosa colecção de Natal, esta empresa familiar, que está na família Bastos desde 1933, tem outros produtos irresistíveis como as bolas decorativas com pérolas de chocolate e também os pinheiros, azevinhos, bonecos de neve e pais natais, assim como os cabazes de Natal que juntam Vinho do Porto e licor de chocolate com os tradicionais produtos da marca.

Bobbi Brown

Não são 24, mas 12 janelas (179€) para abrir e descobrir produtos de maquilhagem da famosa maquilhadora Bobbi Brown, uma marca da companhia norte-americana The Estée Lauder.

Foto DR

Body Shop

Com o início da época natalícia a proposta da britânica The Body Shop é um calendário (89€) com 24 produtos em diversos tamanhos. Até dia 22 de Novembro, na compra de um calendário, a marca oferecia um presente de Natal à Cruz Vermelha para apoiar mulheres vítimas de violência doméstica. Depois dessa data e até dia 25 de Dezembro, a marca propõe aos clientes que sejam eles a doar um produto que comprem em loja e coloquem nos caixotes identificados. Depois, a marca compromete-se a igualar a doação em produtos da mesma categoria dos que foram doados.

Foto DR

Guerlain

A marca de luxo que promove a protecção das abelhas preparou um calendário de Advento no mínimo original. É uma colmeia luxuosa graças aos seus produtos, onde há perfumes incluídos (620,20€).

DR Fotogaleria DR

Klépierre

Para quem descarregou a aplicação dos centros comerciais da Klépierre — Parque Nascente & Eu ; Aqua Portimão & Eu e Espaço Guimarães & Eu —, há descontos diários, até dia 24 de Dezembro, em 24 marcas. Cada dia corresponde a descontos numa específica e apenas acessível através da app. Alguns exemplos: Intimissimi, Rituals, Sephora, Kiko, Istore, Primor e Flormar.

Kiehl’s

Com o custo de 99€ masc diz a marca criada por um farmacêutico norte-americano, “valorizado em 200€”, o calendário do Advento contém atrás de cada porta os produtos favoritos dos clientes Kiehl’s, dos produtos de limpeza de pele aos serums, passando pelo famoso Midnight Recovery Concentrate.

Foto DR

Lego

Anualmente, a marca dinamarquesa surpreende com propostas de calendários de Advento. Este ano não é excepção e há um cujo tema é a Cidade, o “Lego City” (19,99€) e outro dedicado aos heróis da Marvel, desta vez, os Vingadores (29,99€).

DR DR Fotogaleria DR

Nivea

À venda nos supermercados, este calendário tem 24 surpresas: 18 produtos para a pele e seis brindes (46,14€).

Foto DR

Nortada

A proposta da cerveja tradicional Nortada são 24 cervejas para 24 dias, e nove delas são “totalmente inovadoras e abençoadas”, promete a marca do Porto. Assim, o calendário, que está à venda online (49,90€), mas também em supermercados ou outros espaços, inclui: Vienna Lager, Laranjale, Jelly Fixe, Coffee Break, Maria Joana, Weiss Bier, Lamb Lager, Holy Carrot, Milky Way, Brown Porter, IPA, Hoppy Rider, Hoptoplus, Lager, Cod Almighty, Brown Mama, Murky Turkey, Captain Hops, Dark Lager, Imperial Stout, Märzen, Black Balta, Old Gold e Smokey King.

Foto DR

Pedaços de Cacau

É um calendário de chocolate artesanal, “amigo da tradição da contagem decrescente e da saúde”, refere a marca portuguesa. A caixa (14,90€) é composta por 25 napolitanas de chocolate negro artesanais (72% de cacau). As caixas podem ser personalizadas com mensagens, basta pedir por correio electrónico (terá um custo acrescido). No seu site, a Pedaços de Cacau tem toda uma panóplia de produtos vocacionados para a época.

Foto DR

Perfumes & Companhia

A cadeia de lojas de produtos multimarcas tem várias propostas, destaque para o calendário da Ahava As marcas exclusivas da Perfumes & Companhia apresentam uma selecção de coffrets que são o presente ideal para cuidar e mimar da pessoa especial na sua vida. Entre os calendários de Advento, as propostas são: o da Biotherm (79€) recheado com os produtos mais icónicos da marca francesa; o da Lancôme (131,95€) lançou um calendário em que cada casa é preenchida com um dos seus mais “icónicos” produtos; o da ​NYX (56,30€) com 24 best-sellers em formato mini e normal! “Cada tesourinho pode ser um clássico, uma novidade na família NYXPM ou uma edição limitada”, promete a marca. A Shiseido propõe uma viagem até Tóquio e aos produtos essenciais para a beleza japonesa (123,20€).

Biotherm DR Lancôme NYX DR Shiseido DR Fotogaleria DR

Ringana

A marca de beleza austríaca Ringana conta pela primeira vez com o Calendário de Advento, chamado “Spice up your Xmas" (98€). A particularidade do calendário também se deve ao conceito de sustentabilidade da marca: seis janelas com sete produtos numa embalagem reciclada com um design vistoso que ajudam a evitar desperdícios e lixo excessivo precisamente na época natalícia. Em cada domingo de Advento, no Dia de São Nicolau e na Noite Santa, quem tiver o calendário limitado ficará feliz com produtos de beleza, de cuidado corporal, dentário e de higiene pessoal de elevada qualidade.

Foto DR

Rituals

A marca holandesa propõe uma aldeia de Natal com neve e luzes que iluminam cada caixa onde as surpresas vão dos produtos para a pele até os da casa. Este calendário pode ser comprado nas lojas físicas ou no site. Há uma outra opção à chamada “Vila Festiva de Inverno” (89,90€, mas o “valor real dos produtos é de 150€”, informa) que é a “Casa no Canal de Amesterdão” (59,90€, “valorizado em 120€”). O calendário incluiu quatro mini velas especiais do Advento, que podem ser encontradas todas as semanas ao domingo.

Foto DR

Sephora

Há duas propostas. Uma pensada e preparada pela marca (129,90€), a outra que é um “faça você mesmo” (19,90€), ou seja, cabe a cada um personalizar o seu Calendário de Advento comprando um kit com 24 bolsas de algodão reciclado e uma fita de três metros para pendurar as bolsas numeradas como uma grinalda. Este calendário pode ser personalizado com o que quiser, dos produtos de beleza aos chocolates, à escolha do freguês e comprado à parte.

A caixa completa com produtos para 24 dias DR Os saquinhos para pôr as prendas que quiser DR Fotogaleria DR

Nas lojas Sephora é ainda possível comprar calendários de outras marcas como da americana Benéfit (69,90€) e para abrir menos dias já que contém 12 produtos, os best-sellers da marca em tamanho de viagem. A Huda Beauty tem um calendário de edição limitada que contém os produtos mais populares da marca, em tamanhos grandes ou em miniatura, numa caixa, inspirada no quartzo rosa, o cristal favorito da marca, que é reutilizável e reciclável (160,90€).

Benefit Huda Beauty Fotogaleria

A Sephora propõe ainda um calendário que não é de Advento, mas é uma prenda que se pode oferecer na noite ou na manhã de Natal (29,90€). Trata-se de um calendário para antecipar o ano que se aproxima, para abrir uma caixa de 26 a 31 de Dezembro, e descobrir duas surpresas de maquilhagem ou de cuidados de pele para preparar a noite de Ano Novo!

Foto DR

Spa Ceylon

Durante 24 dias, a sugestão são 24 produtos (80€) vocacionados para o bem-estar, através de uma viagem dos sentidos pelo paraíso tropical do Sri Lanka. Trata-se de uma selecção de fórmulas, infundidas com as ervas da filosofia Ayurveda, extractos florais e óleos essenciais 100% puros para “acalmar e relaxar naturalmente o corpo, mente e alma”, promete a marca criada pelos irmãos Shiwantha Dias e Shalin Balasuriya, em Maio de 2009.

Foto DR

Trata-se de uma marca proveniente do Sri Lanka e que rapidamente se tornou incontornável no sector do bem-estar de luxo. A Spa Ceylon disponibiliza mais de 500 produtos de cuidados pessoais, bem-estar, chá, maquilhagem e home aroma inspirados na Ayurveda.É uma marca 100% vegetariana e que está presente em quase 100 lojas e spas, por todo o mundo.