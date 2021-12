Ryanair vai ligar Lisboa a Bari e Veneza, o Porto a Verona

Além da estreia na Madeira com dez rotas, a Ryanair já tem à venda mais novidades para a Primavera: cinco novos destinos em Lisboa, três no Porto e uma nova ligação ao Luxemburgo em Faro.

A novidade do ano Ryanair em Portugal será, por fim, a chegada à Madeira, mas a companhia confirmou entretanto outros novos destinos para aeroportos portugueses: no total, prometem-se 170 rotas para a Primavera/Verão de 2022, 17 delas novas.

Em Lisboa, estão confirmadas as estreias das rotas com Bari e Veneza (Itália), Oujda (Marrocos) e Poitiers (França). Para o Porto, a empresa garante Billund (Dinamarca) e Verona (Itália). Em Faro, a novidade é Luxemburgo.

Para a Madeira, o anúncio já tinha sido feito com pompa e circunstância nos finais de Novembro: nova base aérea, dois aviões dedicados, dez rotas garantidas, incluindo as ligações-estrela, as domésticas Lisboa e Porto, onde entra em concorrência directa com TAP e easyJet (e Transavia na Funchal-Porto). Além disso, haverá voos para Marselha, Manchester, Londres Stansted, Milão Bérgamo, Bruxelas Charleroi, Dublin, Nuremberga e Paris Beauvais.

O valor promocional anunciado é “desde 29,99 euros”.

O resumo das novidades foi feito oficialmente em Lisboa pelo presidente do grupo Ryanair, Michael O’Leary, que voltou a criticar a TAP, insistindo que a empresa portuguesa deveria libertar 250 slots semanais em Lisboa.

No comunicado de imprensa dedicado à programação de Verão da companhia aérea, O'Leary é citado a repetir o apontar de dedo à TAP, mas também faz questão de sublinhar outro dado relevante para viajantes e empresas: segundo refere, as tarifas aéreas são “susceptíveis” a “um aumento no Verão 2022”.