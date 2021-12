Erdogan nomeia ministro favorável a taxas de juro baixas

Tendência de depreciação da lira turca intensifica-se com sinais de que política monetária audaz do presidente turco está para durar

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan deu, esta quinta-feira, mais um passo para cimentar a política de taxas de juro baixas que tem vindo a ser aplicada nos últimos meses no país e que tem tido como reacção dos mercados uma queda acentuada da lira turca.

Na sequência de um pedido do anterior ministro das Finanças, Lutfi Elvan, para “ser libertado dos seus deveres”, Erdogan escolheu para o substituir no cargo o vice-ministro das Finanças, Nureddin Nebati, alguém que é visto como um apoiante convicto da política de descida das taxas de juro que tem vindo a ser seguida pelo banco central turco desde o passado mês de Setembro.

Esta substituição é apenas mais uma das que tem vindo a ser feita pelo presidente turco com o objectivo de alterar por completo o rumo da política económica do país. Desde meados de 2019, Erdogan despediu três governadores do banco central e recentemente procedeu a mais alterações na administração do banco central.

Esta mudança de liderança no banco central turco conduziu a que, desde Setembro, em vez de uma política de subida de taxas de juro para conter a escalada da inflação e a depreciação da divisa, se tenha assistido a três cortes nas taxas de juro, que se encontram agora em 15%, consideravelmente abaixo da inflação que supera já os 20%.

Lufti Elvan, o ministro agora substituído, era visto como um dos últimos responsáveis políticos relevantes que ainda defendiam uma política económica mais ortodoxa, mostrando dúvidas relativamente à estratégia audaz de Erdogan e do governador do banco central de, com a inflação a subir, apostar nas descidas de taxas para estimular o crescimento e tornar as exportações turcas mais competitivas.

Nos mercados, até agora, a reacção a esta política tem sido também de grande desconfiança, com os investidores a fugirem da divisa do país. A lira turca já caiu mais de 45% face ao dólar desde o início do ano e, só em Novembro, a depreciação foi de 27%. A reacção inicial à decisão de substituir o ministro das Finanças foi também de queda do valor da divisa face ao dólar.