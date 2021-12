Efacec e DST na liderança de projectos de investimento “verdes” de 1,6 mil milhões

Empresa em processo de privatização lidera dois consórcios com propostas de 1,3 mil milhões de euros. A DST, o único interessado na compra da Efacec, lidera outro consórcio para um projecto de 238 milhões, onde se inclui uma refinaria de lítio

A Efacec, que até ao final do ano deverá integrar o grupo DST, actualmente o único concorrente à sua reprivatização, lidera dois importantes projectos de investimentos, num total de 1,3 mil milhões de euros, pré-qualificados no âmbito das agendas mobilizadoras de inovação empresarial, financiadas pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR). Um deles na área da energia e mobilidade eléctrica, entre outras áreas, e o outro na dinamização e mobilização de uma fileira industrial relacionada com produção nacional de combustíveis verdes (H2 e metanol verdes). Estes projectos, a realizar em quatro anos, mostram o potencial da empresa nortenha, designadamente na área da energia e mobilidade, áreas onde tem um histórico de criação de produtos e sistemas inovadores.