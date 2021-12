Quinta, na TV: espiões, monstros e curas, com Eunice entre Nós

CINEMA

A Ponte dos Espiões

Hollywood, 19h10

Com realização de Steven Spielberg e argumento de Matt Charman e dos irmãos Coen, um thriller político baseado num caso real dos anos 1960, que ficou conhecido como o “incidente do avião U-2”. O elenco conta com Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan e Alan Alda. Nomeado para seis Óscares, o filme conquistou o de melhor actor secundário, para Rylance.

Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los

AXN, 22h53

Adaptação da obra homónima de J. K. Rowling (que aqui se estreia como argumentista), um filme de aventura ambientado 70 anos antes da chegada de Harry Potter a Hogwarts, com realização de David Yates, que já dirigira quatro capítulos dessa saga.

DOCUMENTÁRIOS

A Arte da Cura

RTP2, 22h53

Estreia. Criada, realizada e apresentada por Rita Saldanha, a série documental debruça-se sobre a evolução da medicina em Portugal, enquadrada pelo contexto de cada época histórica, com o objectivo de “demonstrar que a ciência, a tecnologia e a arte estiveram sempre juntas para nos curar”. O primeiro dos 13 episódios – debitados sempre à quinta-feira – vai Dos primórdios da medicina ao Império Romano.

Eunice ou Carta a Uma Jovem Actriz

RTP2, 23h26

Estreia televisiva do documentário de Tiago Durão sobre a vida de Eunice Muñoz, realizado a pedido da actriz. “Ao fim de 80 anos de palco, rodeada de actores, cenários, encenadores, gente de teatro, como eram os meus pais e os meus avós, decidi que era altura de passar o testemunho e de ver continuado o sonho do teatro pela minha neta Lídia”, afirma Eunice. No filme, o espectador entra na sua casa e nas suas memórias privadas, desde que o momento em que pisou o palco pela primeira vez.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Quem me dera ter uma casa. O desejo, que dá título à reportagem desta noite, vem de jovens que anseiam por casa própria, mas que cada vez mais tarde a conseguem. Segundo um estudo recente da Fundação Calouste Gulbenkian, 64% dos portugueses entre os 18 e os 34 anos vive com os pais, mesmo trabalhando. Baixos salários, precariedade laboral e rendas incomportáveis são factores apontados nos testemunhos aqui reunidos. A jornalista Sandra Salvado assina a peça, com imagem de Rui Alves Cardoso, Emanuel Prezado e Carlos Pinota, e edição de Vanessa Brízido.

SÉRIES

Os Mistérios da Nova Miss Fisher

Fox Crime, 22h

Arranca a segunda temporada do spin-off de Os Mistérios de Miss Fisher, em que Peregrine Fisher (Geraldine Hakewill), a sobrinha da detective privada original, assume o papel principal e trata de desvendar crimes na Melbourne dos anos 1960.

Nós

RTP2, 22h01

Estreia. Nada como uma grande viagem em família, antes que o filho (Tom Taylor) parta para a universidade, pensam os Petersen. Será uma óptima oportunidade para reforçar laços. O problema é que o casal pode estar à beira do divórcio. Em vésperas da partida, Connie (Saskia Reeves) surpreende o marido, Douglas (Tom Hollander), ao revelar que tem dúvidas quanto à continuação do casamento. É assim que, para ele, o objectivo da viagem passa a ser outro: por um lado, reacender o romance com a mulher; por outro, manter a família unida. Eis a premissa da mini-série da BBC, uma comédia dramática baseada no livro homónimo de David Nicholls (que se responsabiliza pelo guião) e realizada por Geoffrey Sax.

Foto Nós

Schitt’s Creek

TVCine Emotion, 22h10

A multipremiada sitcom, criada e interpretada por Eugene e Dan Levy (pai e filho), entra na quinta e penúltima temporada. Centra-se numa família abastada que perdeu a fortuna e não teve alternativa senão começar do zero numa pequena cidade.

Seal Team

TVCine Action, 22h10

Começa a quinta leva de episódios da série criada por Benjamin Cavell (Segurança Nacional, Justified), que acompanha uma unidade de elite das forças de operações especiais americanas comandada por Jason Hayes (David Boreanaz).