Morreu Lawrence Weiner, o artista que fez arte com a linguagem

Ainda se pode ver, na galeria Cristina Guerra, em Lisboa, aquela que foi a última individual de Lawrence Weiner em Portugal. Frases reproduzidas em vinil, de grande formato, atravessam a galeria de parede a parede. Placed below the equator / colocado debaixo do equador, por exemplo, indica uma topografia que não se identifica com nenhuma marcação geográfica oficial. Nem deve identificar: o que importa aqui é a ideia, e depois a forma da ideia (uma forma tipográfica impressa em vinil), ou ainda o conteúdo daquilo que está escrito.