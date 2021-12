Branca Lescher ao vivo com Fred Martins na Pharmácia Musical

Esteve quatro vezes em Portugal em 2019 e agora regressa para participar em dois encontros literários e para um concerto único em Lisboa, este sábado, na Pharmácia Musical (Arroios, na Rua Damasceno Monteiro, 57, às 21h), com o músico Fred Martins por convidado.

Nascida em São Paulo, em 1964, Branca Lescher é cantora, compositora e poeta (além de advogado de profissão) e quando esteve em Portugal há dois anos cantou em Lisboa, Coimbra, Braga, Guimarães e no Porto, participou no IV Festival de Poesia, foi convidada a actuar na abertura do MIMA (Museu Internacional da Mulher de Lisboa) e gravou Bailado, uma das faixas do seu novo álbum Eu não Existo, faixa que contou a participação dos portugueses Cristina Clara (voz) e Bernardo Couto (guitarra portuguesa), a par dos músicos Swami Júnior (violão de sete cordas) e Alexandre Torres (na electrónica). Bailado foi ainda mote para um videoclipe também gravado em Portugal e publicado em Dezembro de 2019.

Neste seu regresso, Branca Lescher participa, juntamente com Gabriela Abreu, Solange Pacífico e Mariana Varela em mais uma sessão de Sarau Delas - Mulheres ao Palco!, esta quinta-feira, no seu espaço habitual (o Tropismo, em Lisboa). E no dia seguinte, sexta-feira, estará, através do “Mulherio das Letras de Portugal” (Colectivo Literário Feminino para divulgação de autoras lusófonas), numa “roda de conversa” sob o tema “Pandemia: Impactos na criação literária”, debate presencial e em streaming a partir da Livraria Barata, em Lisboa (15h de Portugal, 12h do Brasil) integrado no Festival Literário Conexões Atlânticas 2021.

Por fim, no sábado, é a vez da música. Onde Branca Lescher, que tem por convidado Fred Martins, cantor e compositor brasileiro radicado em Portugal, vai apresentar várias canções de sua autoria, entre as quais o seu novo single, o samba-bossa Rapaz da aldeia, a par de poesias suas e de clássicos de Vinicius de Moraes e Tom Jobim. Com Fred, Branca cantará Poema velho e Estranha flor, ambas da autoria dele, bem como Joy, a mais recente composição assinada por Branca e que vai ser lançada brevemente nas plataformas digitais.