Ultrapassámos quase todos os limites ecológicos (mas a transgressão está a baixar)

São sete os limites ecológicos analisados — e seis as transgressões das gerações passadas que diminuem, por exemplo, a reserva de emissões de carbono das gerações futuras. Desde as primeiras décadas do século XX que, empurradas pelo crescimento económico, quase todas as gerações portuguesas ultrapassaram quase todos os limites analisados no âmbito de um projecto sobre justiça intergeracional do Fórum Gulbenkian Futuro, dos quais se destacam a emissão de gases com efeito de estufa e a poluição da água e do ar.

Por agora, os únicos que não ultrapassaram o risco são os jovens da Geração Z, que o estudo define como as pessoas nascidas entre 2000 e 2019. Geralmente têm a crise climática no topo das preocupações, mas desta vez há uma única explicação para este bom comportamento ambiental: os jovens ainda não atingiriam a idade de maior consumo, que equivale a maiores pressões sobre o planeta, com maior produção e deposição de resíduos e maior dependência energética.

Ainda assim, é para eles que os autores da análise intergeracional olham com optimismo: “Neste estudo olhamos para o passado e o presente, mas há indícios que nos dizem que, tendencialmente, os impactos das gerações mais jovens estão a ser mais baixos. É de esperar que eles comecem a decrescer”, esperam.

No Brasil “do efeito Bolsonaro”, uma fazenda ilegal, estradas, cercas e uma pista de aterragem serão a prova de que as terras de uma das tribos isoladas mais vulneráveis ​​do mundo, os Piripkura, que vivem no estado brasileiro do Mato Grosso, estão a ser ilegalmente invadidas e destruídas para a produção comercial de carne. As imagens de um sobrevoo na região são uma denúncia da organização nao-governamental Survival International, que alerta para os massacres que têm ocorrido na Terra Indígena Piripkura​.

E se vai aproveitar o que resta do feriado para montar o pinheiro de Natal, saiba que a árvore mais ecológica será sempre a que temos em casa. Por isso, se já tiver um pinheirinho de plástico, o melhor é continuar a decorá-lo e exibi-lo com a confiança de que está a fazer a melhor escolha, guardando-o com cuidado para os anos seguintes. Mas se está à procura de uma nova árvore, verdadeira e solidária, o Pinheiro Bombeiro poderá merecer a estrelinha.

Nas zonas do grande Porto e Lisboa, custa 20 euros alugar um pinheiro natural que, depois do Natal, poderá ser recolhido pelos serviços de recolha de resíduos verdes das câmaras municipais e transformado em biomassa. É possível receber uma árvore em casa, mediante o pagamento de uma taxa de entrega. A melhor parte: estes são pinheiros que já seriam “cortados de forma a manter o terreno limpo e prevenir incêndios”, neste caso, na zona de Coruche. A campanha solidária reverte a favor da compra de materiais para os bombeiros voluntários.

