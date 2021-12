A última colecção de Virgil Abloh numa passerelle à beira-mar

A Louis Vuitton homenageou Virgil Abloh com uma apresentação da sua última colecção, em Miami, na terça-feira, poucos dias após a sua morte repentina, que provocou uma série de tributos não só nas redes sociais, mas também na apresentação dos britânicos Fashion Awards, na segunda-feira à noite, em Londres

O evento comemorativo começou com um balão de ar quente vermelho com o logótipo branco da marca pairando sobre o Marine Stadium, em Miami. O rapper de Chicago Scott “Kid Cudi” Mescudi desfilou diante uma audiência ao vivo que incluía o designer de streetwear Don Crawley, conhecido como Don C, e o rapper ASAP Ferg.

Os modelos desfilaram malas azuis e rosa, bem como mochilas cinza para homens. Alguns vestiam T-shirts da marca, enquanto outros usavam chapéus pretos, macacões vermelhos brilhantes e fatos azuis masculinos. Quando o evento começou estavam cerca de 16 mil espectadores sintonizados para assistir no YouTube.

Abloh, norte-americano, filho de imigrantes ganenses, e o designer negro de maior destaque da indústria da moda, morreu no domingo aos 41 anos após uma batalha contra o cancro. A marca, que pertence ao conglomerado de marcas de luxo LVMH decidiu avançar com o desfile que já estava agendado, transformando-o numa homenagem a Abloh.

Desde domingo, celebridades, incluindo as supermodelos Bella Hadid e Naomi Campbell, publicaram nas suas redes sociais mensagens de condolências e homenagens. O rapper Kanye West prestou homenagem ao seu amigo e colega durante a sua apresentação semanal de música gospel. Abloh era o director criativo da agência de West, Donda, e já havia desenhado capas de álbuns para o rapper.

Kendall Reynolds, presidente-executivo da Kendall Miles Designs, com sede em Chicago, disse numa entrevista antes da passagem de modelos que Abloh a inspirou a começar uma marca de luxo de produtos artesanais italianos. “A sua marca indelével na ruptura das casas de moda europeias tradicionais será um legado com o qual todos os jovens designers, como eu, podem aprender”, justificou.