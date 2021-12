OCDE alerta para risco de mais falências e subida do desemprego em Portugal

A OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico afirma que um risco para a recuperação da economia portuguesa é o número de falências de empresas, “que pode ser superior ao esperado” e, com isso, prejudicar a estabilidade financeira e fazer subir a taxa de desemprego.

No capítulo sobre Portugal que faz parte do relatório global publicado esta quarta-feira, a OCDE sublinha que as moratórias bancárias estão na fase final, e que as empresas portuguesas foram, “de longe”, as que mais recorreram a nível europeu a esta medida de apoio aos efeitos da pandemia de covid-19.

A maior parte das moratórias chegaram ao fim de Setembro, mas há ainda casos que irão durar até ao final do ano. De acordo com os dados do Banco de Portugal divulgados esta terça-feira, o montante de créditos em moratória no final de Outubro estava nos 3,2 mil milhões de euros, o que compara com 19,2 mil milhões de Setembro e 36,3 mil milhões de Agosto. Os valores mais elevados no final de Outubro estavam concentrados no sector do alojamento e restauração (741 milhões) e no da construção e imobiliário (687 milhões).

Para já, a previsão é a de uma taxa de desemprego de 6,9% este ano, que deverá descer depois para 6,7% no ano que vem (já o Governo estima uma taxa de 6,5% em 2022, depois dos 6,8% deste ano).

“Embora seja previsível uma perda significativa de empregos em alguns sectores, há outros em que o número de vagas será maior mas existirão dificuldades para as preencher devido à diferença de habilitações profissionais”, refere a OCDE, chamando a atenção que essa transferência pode ser facilitada com o reforço dos programas de requalificação e melhoria das competências por via dos serviços públicos (como é o caso do IEFP).

“A criação de emprego”, diz a OCDE, “vai subir de forma lenta, uma vez que muitos postos de trabalho foram protegidos” por apoios como o layoff “e as empresas reagem “com o aumento das horas de trabalho” em vez de criar novos empregos, pelo menos num período inicial.

OCDE contra subida rápida do salário mínimo

Esta organização dos países economicamente mais desenvolvidos defende que o Governo deve “evitar fazer subir os custos de despedimento de forma abrupta”, já que essa factura das empresas poderá desencorajar a criação de empregos”. Da mesma forma, diz, deve-se “evitar aumentar rapidamente o salário mínimo nacional”, já que, diz, isso irá “reduzir as oportunidades de emprego, principalmente para os trabalhadores menos qualificados”. No ano que vem, por decisão do executivo, o salário mínimo vai passar dos 665 para os 705 euros.

A OCDE vê a economia portuguesa a recuperar “de forma robusta”, com o investimento a ganhar impulso por via dos fundos europeus e o consumo a manter-se forte, com as poupanças a descerem à medida que a incerteza provocada pela covid-19 se vá dissipando. Já as exportações vão recuperar devagar, voltando aos níveis pré-pandemia no início de 2023 devido aos efeitos das restrições à mobilidade no turismo (que tem um forte peso na economia nacional).

Para este ano, a previsão da OCDE para o PIB é a de um crescimento de 4,8%, depois dos -8,4% de 2020. Em 2022 espera-se uma aceleração, com o PIB a subir 5,8%, passando para 2,3% em 2023.

Em comunicado emitido esta manhã, o ministro das Finanças, João Leão, já se congratulou com estas estimativas que, diz, “superam as últimas previsões oficiais apresentadas pelo Governo”. Na proposta do Orçamento do Estado para 2022, a previsão é de um crescimento de 5,5% no ano que vem.

“No próximo ano, estima-se que Portugal será o país da OCDE com a maior taxa de crescimento económico, superando em 1,6 pontos percentuais o nível de actividade económica verificado no pré-pandemia”, destacou o ministro na comunicação enviada às redacções, acrescentando que as estimativas confirmam “a trajectória esperada de convergência com a zona euro”.