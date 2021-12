Locomotivas 2600: as rainhas da tracção eléctrica em Portugal

No dia da apresentação do livro sobre as locomotivas Alsthom 2600 da CP, o Sobre Carris entrevista o autor João Cunha. Uma das locomotivas francesas recuperadas pela CP fez a viagem especial na linha do Minho promovida pela Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro (APAC) e CP.

Episódio gravado a 20 de Novembro nas estações de Valença e Porto-Campanhã.

