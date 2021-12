FIFA garante que FC Porto está impedido de inscrever jogadores, clube nega

O FC Porto está impedido de inscrever jogadores enquanto não saldar a dívida que tem pendente ao Jega United, clube nigeriano no qual o lateral esquerdo Zaidu fez a formação. A garantia é dada pela FIFA, mas os “dragões” negam, garantindo que efectuaram o pagamento.

Um porta-voz do organismo que rege o futebol mundial assegurou ao PÚBLICO que o FC Porto está a ser alvo de uma sanção no que respeita às inscrições de atletas. “A FIFA confirma que o impedimento de inscrever novos jogadores, a nível nacional e internacional, foi imposto ao FC Porto com base no artigo 15 do código disciplinar da FIFA, devido aos procedimentos que envolveram o clube nigeriano Jega United Football Academy”, sublinhou.

De acordo com a mesma fonte, esta proibição - que respeita à primeira prestação do mecanismo de solidariedade, relativa a 2020, ano em que o lateral se mudou do Santa Clara para o Dragão - tem “efeitos imediatos e continuará em vigor até os montantes devidos serem pagos pelo FC Porto”. Algo que, segundo o director de comunicação do FC Porto, já aconteceu.

“É falso que o FC Porto esteja impedido de inscrever jogadores e é falso que o FC Porto tenha uma dívida para com o Jega United, da Nigéria. O FC Porto nunca soube da existência sequer deste clube, quanto mais que reclamava direitos de formação relativos ao jogador Zaidu. Quando foi notificado, efectuou o pagamento”, escreveu Francisco J. Marques nas redes sociais.