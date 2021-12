Benfica reduz lotação nos pavilhões para dispensar adeptos dos testes

Orientação da Direcção-Geral da Saúde (DGS) determina a obrigatoriedade de testes em recintos fechados com capacidade acima de 1000 espectadores.

A capacidade dos dois pavilhões do Estádio da Luz está, a partir desta quarta-feira, reduzida a 1000 espectadores, para permitir aos adeptos que queiram assistir aos jogos das modalidades a dispensa de testes ao coronavírus.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que o Pavilhão Fidelidade e o Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz terão, a partir de hoje, 1 de Dezembro, uma lotação máxima de 1000 pessoas”, anunciou o clube, acrescentando que, assim, os adeptos apenas estão obrigados à apresentação de certificado digital de vacinação.

Na mesma nota, o clube ressalva uma excepção à lotação de 1000 espectadores, com os dois pavilhões a terem já a sua capacidade plena nos dias que coincidam com a realização de jogos de futebol no Estádio da Luz, os quais já requerem a realização de testes aos adeptos.

A “redução” por parte do Benfica do número de espectadores nos pavilhões acontece depois de a Direcção-Geral da Saúde (DGS) ter actualizado a informação em relação à exigência de testes de rastreio ao coronavírus para o acesso a eventos desportivos ao ar livre acima de 5000 espectadores e de 1000 em recintos fechados.