Éric Zemmour, o novo ícone paradoxal da extrema-direita francesa

É um homem pequeno com gestos nervosos, olhos brilhantes e língua afiada. Quando fala com alguém que está a seu lado não é só a sua cabeça mas todo o tronco que gira por inteiro, pescoço bloqueado, sem dúvida. A postura rígida e saltitante no banquinho diante das câmaras ilustra um rigor ideológico inabalável tingido de impaciência e febre.