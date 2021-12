Relíquias religiosas do Museu de São Roque vão viver na blockchain

Um dos espinhos da coroa de Jesus Cristo, preservado num pequeno frasco de ouro e cristal, tem uma nova versão digital. Desde esta quarta-feira, pode ser comprada e registada na nova plataforma com tecnologia blockchain da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML). O relicário original, exposto há décadas no Museu de São Roque, é uma de várias peças de arte sacra que a instituição de caridade portuguesa transformou em NFT — bens digitais únicos catalogados em plataformas criadas para transacções com criptomoedas (as ditas blockchains).