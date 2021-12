Quarta, na TV: Tarantino, Tornatore e Scorsese em aventuras com Sabor a Natal

CINEMA

Mad Max: Estrada da Fúria

Fox, 16h16

Tom Hardy, Charlize Theron e Nicholas Hoult integram o elenco deste thriller de acção em cenário pós-apocalíptico, em que o realizador George Miller retoma as aventuras da lendária personagem que apresentou em 1979.

Cinema Paraíso

Cinemundo, 21h10

Esta emotiva e nostálgica homenagem à sétima arte, realizada por Giuseppe Tornatore, é um dos bastiões do cinema italiano: conquistou em Cannes o Prémio Especial do Júri e em Hollywood o Óscar de melhor filme estrangeiro.

Diários de Otsoga

TVCine Edition, 22h

Em tempos de pandemia, três amigos resolvem construir, juntos, um borboletário. Durante meses, partilham a casa, as tarefas e as próprias vidas. Estreado mundialmente na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cinema de Cannes, o filme é dirigido por Miguel Gomes e Maureen Fazendeiro. Crista Alfaiate, Carloto Cotta e João Nunes Monteiro assumem as personagens principais.

Era Uma Vez em… Hollywood

AXN, 22h

Nona longa-metragem de Quentin Tarantino. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) é um actor de westerns televisivos que, em 1969, chega a Hollywood decidido a reavivar a carreira, juntamente com o seu duplo, Cliff Booth (Brad Pitt, num papel vencedor do Óscar de melhor actor secundário). Além de se cruzarem com grandes personalidades do cinema, vão presenciar eventos que marcaram uma época.

Tudo Bons Rapazes

Fox Movies, 23h31

Espécie de biografia da máfia, narrada na primeira pessoa por Henry Hill (Ray Liotta), um italo-irlandês cuja ambição sempre foi pertencer à rede criminosa. Por isso, envolve-se com James Conway (Robert De Niro) e Tommy DeVito (Joe Pesci). Há também os testemunhos de Karen (Lorraine Bracco), jovem judia que casou com Henry e que depressa vê toda a sua vida social enredada na nova “família”. Realizado por Martin Scorsese, o filme recua às décadas de 1960 e 70 para retratar os bons e maus momentos, os anos de poder, o declínio e, finalmente, os anos de traição e decadência total. E também a culpa.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

No dia em que Portugal reentra em situação de calamidade (a segunda vez este ano), o jornalista Vítor Gonçalves recebe Graça Freitas, directora-geral da Saúde, para esclarecer e avaliar questões relacionadas com a pandemia: o aumento de casos, a vacinação e o surgimento da nova variante do coronavírus.

SÉRIE

Anatomia de Grey

Fox Life, 18h12

Oportunidade para (re)ver, em modo maratona, os seis primeiros episódios da 18.ª temporada do drama médico criado por Shonda Rhimes e protagonizado por Ellen Pompeo – o mais longevo da televisão em primetime.

CULINÁRIA

Sabor a Natal

Casa e Cozinha, 22h30

Estreia. Com Blanca Mayandía como a anfitriã, o programa promete “conferir aos clássicos pratos natalícios o toque de originalidade capaz de surpreender os convidados nesta quadra”, anuncia o canal. Para saborear de segunda a sexta.

INFANTIL

Capitão Cuecas - O Filme (V. Port.)

Panda Kids, 11h

Com argumento de Nicholas Stoller e realização de David Soren, uma comédia de animação que adapta a banda desenhada homónima de Dav Pilkey. George e Harold criaram um super-herói dotado de umas poderosas cuecas elásticas. Os sarilhos começam quando hipnotizam o director da escola e o transformam num Capitão Cuecas de carne e osso.

A Vida Secreta dos Nossos Bichos (V. Port.)

SIC, 14h10

Filme de animação sobre a força da amizade, com realização de Chris Renaud (Gru - O Maldisposto) e Yarrow Cheney. A vida do cãozinho Max é tranquila até a sua dona adoptar um rafeiro enorme e desastrado. Max sente que a atenção lhe está a ser roubada. Mas o pior acontece quando os dois se perdem em Nova Iorque e são levados para um canil. Acabam por ser libertados por um coelho de ar adorável, que se revela um autêntico sociopata.