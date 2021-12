Pablo Milanés ao vivo em Lisboa com “a encenação das canções em si mesmas, sem nenhum artifício”

É um dos mais nomes mais internacionalizados da música popular cubana e está de volta a Portugal, onde já actuou várias vezes, desta vez para um concerto no Centro Cultural de Belém, que já tinha sido marcado para data anterior e se realiza agora no dia 2 de Dezembro, às 21h. O seu nome é Pablo Milanés, gravou até hoje 54 álbuns, escreveu músicas para cinema e teatro e actuou em numerosos países da América (incluindo os Estados Unidos), Europa e África. Nesta sua nova apresentação em Portugal, integrada na Esencia Tour 20, Pablo Milanés (voz e guitarra) terá consigo os músicos Miguel Núñez, no piano, e Caridad R. Varona no violoncelo.