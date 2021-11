Portugueses na Suíça: “Chegar cá e ter de fazer quarentena é impossível, os empregos não esperam por nós”

A Suíça passou a exigir teste negativo e quarentena a todos os cidadãos que viajem de Portugal, mesmo vacinados ou recuperados da covid-19, por causa da presença em território português da variante Ómicron. O PÚBLICO falou com quatro portugueses emigrados no país que não vêem com bons olhos a medida do governo suíço.

Tânia Ramos está na Suíça há quase seis anos e há cinco que não passa o Natal em Portugal. Noémia Azevedo tinha programado uma viagem a Portugal, ainda antes do Natal, para visitar a mãe. Sandra Ribeiro ia ter a família na Suíça para as festas. As três portuguesas estão emigradas e foi num misto de “choque” e “tristeza” que esta terça-feira receberam a notícia de que quem viajar de Portugal para a Suíça será obrigado a uma quarentena de dez dias para entrar no país e um teste à covid-19 com resultado negativo. Algo que deixou como uma incógnita os planos que tinham para a época natalícia.