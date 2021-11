Pedro Strecht vai liderar comissão para o estudo dos abusos de menores na Igreja

O médico de psiquiatria da infância e da adolescência Pedro Strecht foi o escolhido para coordenar a comissão independente que vai fazer o levantamento retrospectivo dos abusos sexuais cometidos no seio da Igreja.

O anúncio foi feito esta terça-feira pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), devendo os restantes membros da comissão ser apresentados publicamente na próxima quinta-feira, em conferência de imprensa. Nessa altura, deverão ser igualmente conhecidas as metodologias do trabalho que, segundo os bispos portugueses, vai arrancar já a partir do início de Janeiro.

Especializado no trabalho com crianças e menores em risco, Pedro Strecht integrava já a comissão diocesana de protecção de menores e adultos vulneráveis do patriarcado de Lisboa, juntamente com o antigo procurador-geral da República Souto de Moura, o ex-director nacional da PSP Francisco Oliveira Pereira, a psicóloga Rute Agulhas e o psiquiatra Vítor Cotovio, entre outros.

Esta Comissão Independente para o Estudo de Menores na Igreja deverá, à partida, replicar o modo de funcionamento destas comissões diocesanas. E, apesar do pouco que se sabe ainda sobre os detalhes e o funcionamento do grupo nacional, o presidente da CEP, D. José Ornelas, deixou, no passado dia 11 de Novembro, em Fátima, várias garantias, nomeadamente a de que os membros da comissão gozarão de total independência.