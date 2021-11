Dois voos no fim-de-semana de repatriamento de Maputo

Nesta sexta-feira, 3 de Dezembro, sábado, 4 de Dezembro e nos dois dias subsequentes, acontecem os primeiros voos de repatriamento a partir de Maputo, informou ao fim da tarde desta terça-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE). As operações estão a cargo da TAP e abrangem cidadãos portugueses, cujo número total ainda não foi divulgado.

Segundo a primeira comunicação do MNE, nestes voos podem embarcar nacionais portugueses, titulares de residência em Portugal, cidadãos da União Europeia ou associados ao espaço Schengen e membros das respectivas famílias.

Do mesmo modo, estão autorizados a viajar nacionais de países terceiros com residência legal num Estado-membro da União Europeia, em trânsito para o país de origem ou residência legal.

Por fim, também serão contempladas as situações humanitárias, e o MNE anuncia voos adicionais desta natureza, de acordo com as necessidades.