Açores lançam campanha de Natal para quem tem Cartão Interjovem: viagens a 21 euros

Jovens açorianos ou residentes nos Açores, entre os 13 e os 30 anos, podem viajar entre as nove ilhas do arquipélago por um preço máximo de 21 euros, durante o mês de Dezembro.

Os jovens com Cartão Interjovem vão poder viajar, em Dezembro, entre as ilhas dos Açores por um preço máximo de 21 euros, nas deslocações de ida e volta, medida para apoiar a mobilidade na quadra natalícia.

Numa nota enviada às redacções, o Governo dos Açores adianta que “acaba de lançar uma campanha especial de época natalícia destinada aos jovens açorianos detentores do Cartão Interjovem”.

Essa campanha “contemplará um desconto adicional nas viagens interilhas, a decorrer durante o mês de Dezembro, permitindo aos jovens viajar pelo valor máximo de 21 euros, nas deslocações de ida e volta”, explica o executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

A iniciativa da Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, através da Direcção Regional da Juventude, “pretende ir ao encontro de um expectável aumento da mobilidade dos jovens que regressam a casa no período de interrupção lectiva”, justifica o Governo Regional.

“Esta campanha especial irá possibilitar a redução, ainda mais, dos custos com a deslocação dos jovens para a sua ilha de origem, contribuindo para uma poupança significativa, muito importante para os jovens estudantes deslocados, atendendo às despesas inerentes ao percurso académico”, acrescenta.

O Cartão Interjovem “representa mais um instrumento de mobilidade, que vai permitir a permuta entre açorianos e constituir um incentivo para que os jovens da região possam vivenciar experiências culturais natalícias de outras ilhas, contribuindo ainda para uma identidade açoriana global, abrangente e, consequentemente, para a coesão regional”, salienta.

Com “um preço máximo de 21 euros, os detentores do cartão Interjovem poderão viajar em igualdade de circunstâncias como qualquer outro passageiro residente nos Açores, no âmbito da Tarifa Açores”, lê-se na nota divulgada.

Destinado a jovens dos 13 aos 30 anos, sejam naturais ou residentes na Região Autónoma dos Açores, o Cartão InterJovem oferece vantagens como viagens interilhas pelo preço máximo de 48 euros, descontos em festivais de Verão e pousadas da juventude.

O cartão InterJovem, iniciativa do Governo dos Açores para promover a mobilidade dos jovens no arquipélago, custa 20 euros e tem a validade de um ano após a sua aquisição. Surgiu em 2003 com o objectivo de facilitar o turismo e a mobilidade juvenil entre as nove ilhas açorianas.