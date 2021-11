Que sorte a minha

Sou optimista mas os optimistas sofrem muito. São gozados no momento de partida - “achas mesmo que vai tudo correr bem? Tolinho!” - e são gozados no momento de chegada - “eu não te disse que ia ser um desastre? És mesmo ingénuo! - e a única consolação que temos é no entretanto, quando nos deixam sozinhos com as nossas esperancinhas e podemos dar-mo-nos ao luxo de pensar que pode ser desta que a gente se safe.