Dezembro quente no Congresso dos EUA, com crise da dívida e shutdown à espreita

O Partido Democrata regressa esta semana ao trabalho no Congresso dos Estados Unidos depois de uma interrupção para as férias do Dia de Acção de Graças, e tem uma lista de tarefas muito difíceis para cumprir, num calendário apertado até ao fim do ano. Se essa missão não for bem-sucedida, o partido pode perder a sua última grande hipótese de escapar a um desastre eleitoral histórico em Novembro de 2022.