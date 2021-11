À procura de presentes solidários ou sustentáveis? É na “Feira de Natal com Impacto” já esta quarta

Embora seja um hostel, quer ser um espaço aberto à comunidade, por isso, nesta quarta-feira, dia 1 de Dezembro, o Impact House organiza uma “Feira de Natal com Impacto”, em Lisboa, um evento que tem como protagonistas as prendas e decorações feitas por instituições sociais. Mantendo uma rede de parcerias com mais de 600 associações, o hostel vai dar espaço aos trabalhos da Ajuda de Mãe, uma associação que oferece acompanhamento psicossocial, acolhimento, formação e reintegração a mães e aos seus filhos; da Helpo, que actua em Moçambique entre outros países PALOP; da Associação Portuguesa Contra a Leucemia; da Associação Santa Teresa de Jesus, que inserida em alguns dos bairros sociais de Lisboa promove a inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco de exclusão social; da Associação Auxílio e Amizade, que se foca em ajudar pessoas sem abrigo, idosos e acamados nos lares; e do Centro Sagrada Família, que também luta pela inclusão dos mais isolados.

Todos os lucros angariados pela venda dos presentes feitos por estas IPSS revertem na totalidade para as mesmas, garante Sara Fonseca, a responsável pelo evento da Impact House ao PÚBLICO, explicando ainda que não há qualquer tipo de cobrança às instituições pelo espaço ocupado na feira.

Sendo um espaço que aposta na sustentabilidade, além dos presentes solidários, estarão ainda disponíveis alguns artigos de marcas sustentáveis, como é o caso da 14 Graus, cujo nome alude à temperatura média global antes da Revolução Industrial e simboliza a causa ambiental presente nos seus vários produtos, desde champôs sólidos, a uma saboneteira de cortiça impermeabilizada ou até uma lâmina de barbear feita em bambu. A Amal Soap é outra marca que também marcará presença na “Feira com Impacto”, dando a conhecer os sabonetes artesanais feitos por mulheres sírias em Portugal, tendo como base a receita milenar de Alepo, com azeite e óleo de louro.

A feira conta ainda com a participação de Diana Santiago que lançou recentemente a sua obra infantil Ornac e o Segredo dos Invencíveis, em que os verdadeiros super-heróis são as crianças que sofrem de doença oncológica. A venda de cada livro reverte, em 50 cêntimos, para a ala de pediatria do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto.

A feira de Natal vai ao encontro de valores como a solidariedade e o apoio à comunidade que desde sempre marcaram a identidade da Impact House, e que, segundo Sara Fonseca, é um “hostel um bocadinho diferente” de todos os restantes, assentado sobretudo num tipo de turismo com preocupações sociais e ambientais. Para tal o espaço não só é parceiro de IPSS, como organiza vários programas junto dos turistas que recebe ao longo do ano, pondo-os a fazer voluntariado nestas mesmas associações, lutando, por exemplo, contra o desperdício alimentar com a ReFood ou a ensinar inglês aos mais novos, ao abrigo da Ajuda de Mãe. A nível ambiental, sem contar com os painéis solares que revestem o hostel ou a compostagem que é uma prática obrigatória no mesmo, há ainda a possibilidade de quem fica hospedado aprender factos sobre o lobo ibérico ou sobre a vida marinha, contribuindo para a limpeza e revitalização dos habitats naturais destas espécies.

Orcnac e o segredo dos Invencíveis Autor: Diana Santiago

Editora: Chiado Editorial, 10 €

Comprar

“Temos o objectivo de tornar o mindset do turismo muito mais sustentável”, declara Sara Fonseca, que justifica esta feira como uma oportunidade de dar a quem mais precisa. “Não queremos fazer donativos, em dinheiro, mas impulsionar os negócios das instituições sociais”, justifica.

Texto editado por Bárbara Wong