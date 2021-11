Aveiro começa a celebrar as Boas Festas já esta quarta-feira

Às 19h30 desta quarta-feira, as ruas, praças e jardins da cidade de Aveiro vão encher-se de luz, naquele que é o primeiro momento do programa comemorativo preparado pela autarquia local. O “Boas Festas em Aveiro” está de regresso - ainda em edição especial e adaptada aos condicionalismos provocados pela pandemia -, prometendo uma dose de animação extra até 10 de Janeiro de 2022. Será tempo de celebrar a quadra natalícia e o padroeiro do bairro típico da Beira-Mar (a festa de São Gonçalinho acontece a 10 de Janeiro), deixando de fora a festa da passagem do ano. Por força das limitações do combate à covid-19, a Câmara Municipal de Aveiro decidiu não fazer este evento.

O tradicional acender das luzes de rua e da árvore de Natal no Jardim da Fonte Nova vai ser acompanhado, mais uma vez, pelo toque dos sinos de cinco torres sineiras do centro histórico. Neste mesmo dia, e igualmente pelas 19h30, também será inaugurada a Casa do Pai Natal instalada na Fonte Nova (nos feriados e fins-de-semana, a casa estará aberta das 11h00 às 20h00; nos restantes dias abrirá das 18h00 às 20h00).

A programação deste ano mantém a aposta no Cine Drive In de Natal. De 17 a 19 de Dezembro, pelas 18h00 e 21h00, no Parque de Exposições de Aveiro, as famílias são convidadas a experienciarem o cinema em formato drive-in, com “filmes marcantes para as crianças e não faltando as tradicionais pipocas”, anuncia a autarquia. O acesso é livre, mas sujeito a inscrição prévia.

Este fim-de-semana, e também de 10 a 12 de Dezembro, serão apresentados vários espectáculos de video mapping. Esta sexta, sábado e domingo, será na Igreja da Misericórdia com “Glória: Deus Menino” (sessões às 19h00 e 22h00). Já nos dias 10, 11 e 12 de Dezembro será exibido o “Quebra Nozes Digital” no ATLAS Aveiro (sessões às 19h00 e 24h00).

E tal como manda a tradição, a entrada no novo ano será marcada com o habitual concerto da Orquestra Filarmonia das Beiras, no dia 1 de Janeiro, pelas 18h00, no Teatro Aveirense. O programa inclui, ainda, o Concerto de Reis pelo Conservatório de Música de Aveiro Calouste Gulbenkian, no dia 6 de Janeiro, pelas 21h30, no Teatro Aveirense.

Degustar os sabores tradicionais aveirenses

De regresso está também o evento “Aveiro, Sabores com Tradição”. De 1 de Dezembro a 10 de Janeiro 2022, o convite passa por visitar os restaurantes aderentes, que são convidados a criar um menu atractivo de pratos confeccionados com produtos locais identitários. Dos menus constarão “as melhores iguarias de Aveiro”, garante a edilidade, exemplificando: “bolos de bacalhau, espetadas de mexilhão, sopa de enguias, de peixe ou chora/canja de bacalhau, caldeirada de enguias, leitão, chanfana, ovos-moles ou cavacas, sempre com vinho ou espumante da região da Bairrada”.

De destacar, ainda, a Festa de São Gonçalinho de Aveiro de 6 a 10 de Janeiro de 2022 que, como habitualmente, marca o encerramento da época festiva. A mordomia já fez saber que não haverá, mais uma vez, o lançamento de cavacas a partir do alto da capela, mas ainda não deu nota pública das actividades previstas – os dias festivos coincidem com a semana de contenção a que o país vai estar sujeito.

O programa “Boas Festas em Aveiro” tem este ano um orçamento total de cerca de 190.000 euros.