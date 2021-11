Quase 25% dos alojamentos turísticos estiveram parados em Outubro

No passado mês de Outubro, quase um quarto dos alojamentos turísticos existentes em Portugal – mais precisamente 24,2% - “estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes”, segundo os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O registo é, também, uma subida de 3,7 pontos percentuais face aos 20,5% verificados em Setembro.

No décimo mês de 2021, o sector do alojamento turístico em Portugal (hotéis, alojamento local e turismo rural e de habitação) recebeu 2,1 milhões de hóspedes, que foram responsáveis por 5,5 milhões de dormidas. Do total de dormidas, 3,5 milhões foram de não residentes no país – “o valor mais elevado desde Outubro de 2019” e o triplo de igual mês do ano passado, salienta o INE –, e outros dois milhões de dormidas tiveram como origem o mercado interno.

Os dados de Outubro representam um aumento de 115,5% em termos de hóspedes e de 139% em contabilização de dormidas, face a igual mês de 2020. No entanto, ambos os indicadores, quando comparados com o último Outubro antes da pandemia, ficam 14,6% e 13,5% aquém do obtido então, respectivamente.

Por áreas do país, e apesar de se terem verificado “aumentos das dormidas em todas a regiões”, apenas a Madeira e o Alentejo registaram crescimentos face a 2019, de 3,9% e 14,9%, respectivamente.