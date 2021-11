Sem novidade, Programa Nacional de Habitação inicia consulta pública

Quer contribuir para o primeiro Plano Nacional de Habitação (PNH)? Tem de o fazer rapidamente. O Ministério das Infra-estruturas e Habitação colocou esta segunda-feira em consulta pública o PNH, um documento que agrega as políticas para o sector da habitação, mas que não traz novidades em relação a uma ampla identificação das principais carências de habitação a nível nacional, bem como aos meios financeiros para as resolver. O envio de comentários e documentos no âmbito da consulta pública terá de ser feito até ao próximo dia 15 de Dezembro, e exclusivamente através do portal ConsultaLEX (consultalex.gov.pt).