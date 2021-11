Sp. Braga bate Vizela e sobe ao quarto lugar

Ricardo Horta bisou no 250.º jogo pelos minhotos e complicou um pouco mais a tarefa dos visitantes, que somam apenas um triunfo em 12 encontros.

O Sp. Braga venceu o Vizela por 4-1, na partida que encerrou a 12.ª jornada da I Liga, ganhando uma posição antes do encontro da próxima ronda, frente ao Estoril, equipa que os minhotos destronaram na classificação.

No regresso às vitórias para o campeonato, o Sp. Braga aproveitou o empate do Estoril para ascender ao quarto lugar da competição — a dez pontos de FC Porto e Sporting e a nove do Benfica —, superando tranquilamente um Vizela distante dos seus melhores dias e cada vez mais perto da ameaça dos lugares de despromoção.

Ricardo Horta assinalou o 250.º jogo ao serviço dos “guerreiros” com um “bis” completado ainda na primeira parte. Com um punhado de defesas de grande nível, Charles ainda conseguiu adiar ao máximo o primeiro golo dos bracarenses, mas o brasileiro não pôde evitar o sucesso de Horta aos 27’, servido por Iuri Medeiros, na sequência de uma recuperação de bola de Castro.

As estatísticas traduziam na perfeição o domínio absoluto dos “arsenalistas”, que mesmo em cima do intervalo aproveitaram novo erro do Vizela para conquistarem um penálti discutível, mas que convenceu árbitro (bem posicionado, de frente para o lance) e desarmou o videoárbitro: Ricardo Horta cumpriu da marca dos 11 metros.

A vantagem ao intervalo não deixava margem para grandes dúvidas, especialmente depois de Raul Silva ter dilatado a diferença logo nos instantes iniciais da segunda metade. O Vizela precisava de tirar um coelho da cartola, mas o máximo que conseguiu foi explorar uma desatenção de Francisco Moura, surpreendido pela presença de Koffi Kouao, que afastou o lateral do Sp. Braga com os braços.

Apesar do golo, o Vizela não conseguiu crescer o suficiente para deixar o Sp. Braga numa posição desconfortável e seriam mesmo os anfitriões a ampliar a vantagem já no tempo de compensação, por Abel Ruiz, lançado em campo a 20 minutos do final.