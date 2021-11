Pinto da Costa denuncia “calúnias e mentiras”

Presidente do FC Porto recorreu a Fernando Pessoa e a Deus para reforçar a idoneidade e contra-atacar com a promessa de provar a existência de uma orquestração que se estende ao clube e a amigos.

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, encerrou a Gala dos Dragões de Ouro, evento que decorreu no Estádio do Dragão, com um “discurso” onde denunciou o que classifica de “calúnias e mentiras”, numa alusão às recentes buscas ordenadas pelo DCIAP e a notícias sobre suspeitas do Ministério Público relativas a um esquema que envolve despesas particulares pagas com dinheiro do clube.

Pinto da Costa recorreu a Fernando Pessoa (“Deus quer, o homem sonha e obra nasce”) para expressar o que lhe ia na alma - “É um momento de grande dificuldade, muita emoção, mas não vou fazer nenhum discurso. Vou deixar que saia da minha alma e coração o que sinto perante vós” - sentindo poder ser útil ao FC Porto durante algum tempo, confiando na providência divina para continuar “a sonhar”.

“Deus quer que não esteja muito mais tempo a cumprir a missão que me destinou, mas sonho que ainda vou poder ser útil ao FC Porto. Continuo a sonhar ter tempo de provar no sítio certo a orquestração de certa comunicação social, de calúnia e mentira, para me afrontar a mim, ao FC Porto e aos meus amigos”, declarou, prosseguindo.

“Estou certo de que vou ter tempo para demonstrar o que sempre fui, o que me ensinaram a ser: sério e honrado. A obra continuará a crescer sempre, comigo ou com quem vier, porque o FC Porto é eterno, tem no conjunto destes dragões de ouro qualidade fantástica. A vossa presença é a garantia de que o futuro vai estar salvo de qualquer contratempo”, concluiu perante a plateia.