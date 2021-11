Baviera impõe Bayern-Barcelona à porta fechada

Número alarmante de casos de covid-19 levam líder do governo regional a propor, inclusive, jogos à porta fechada em toda a Alemanha.

O Bayern Munique e restantes clubes da Baviera - como Augsburg e Greuther Fuerth - poderão ser novamente forçados a disputar os jogos à porta fechada caso venha a confirmar-se a intenção do governo regional e do respectivo líder, Markus Soeder, de impor medidas tendentes a travar a quarta vaga da pandemia do novo coronavírus.

Soeder espera que na reunião desta terça-feira as autoridades federais e regionais concordem com a imposição da realização dos jogos da Bundesliga e demais escalões sem público, estando na disposição, caso não haja consenso nesta matéria, de implementar as restrições propostas na Baviera.

Fußballspiele sollten wieder ohne Zuschauer sein. Bayern wird das tun. Die hohe Mobilität bei der An- und Abreise ist aktuell nicht verantwortbar. Der Fußball hat eine große Vorbildfunktion. Wir müssen jetzt überall Kontakte reduzieren. — Markus Söder (@Markus_Soeder) November 30, 2021

Caso avancem, as medidas terão impacto directo no jogo da sexta e última ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões, entre o Bayern Munique e o Barcelona, do Grupo E, que integra o Benfica, agendado para 8 de Dezembro.

“Os jogos de futebol devem voltar a disputar-se sem público. No que diz respeito à Baviera, a decisão está tomada”, revelou Soeder no Twitter.

“O futebol tem que dar o exemplo. Temos que restringir os contactos”, disse Soeder, que pretende recuperar a política imposta no ano passado, quando os estádios de futebol deixaram de receber público como forma de combater a pandemia.

A Baviera é uma das regiões mais afectadas pela nova vaga de covid-19. A redução da capacidade dos estádios para 25 por cento, permitindo apenas a presença de adeptos com certificado de vacina ou casos que tenham recuperado de covid-19, exigindo ainda um teste negativo, foram medidas adoptadas no passado recente.

A Alemanha registou 45.753 novos casos positivos nesta terça-feira, com 388 vítimas mortais, num total de 101.344, números apenas comparáveis com os de Março passado.