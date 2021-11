Artur Soares Dias vai dirigir o derby Benfica-Sporting

Árbitro portuense já apitou seis jogos entre as duas equipas ao longo da carreira.

Artur Soares Dias foi o árbitro escolhido para dirigir o derby de sexta-feira, no Estádio da Luz, entre Benfica e Sporting, relativo à 13.ª jornada da I Liga. Este será o sétimo encontro entre as duas equipas apitado pelo juiz portuense.

Aos 42 anos, Soares Dias vai repetir um jogo que dirigiu também na época passada, mas no caso no Estádio de Alvalade, onde o Sporting venceu por 1-0. De resto, o árbitro internacional já apitou o principal derby de Lisboa em 2019, 2017, 2016, 2012 e 2011, sempre para o campeonato.

Na presente temporada, dirigiu dois jogos da principal Liga portuguesa, um do FC Porto (diante do Gil Vicente, na 7.ª jornada) e outro do Benfica (frente ao Sp. Braga, na 11.ª jornada).