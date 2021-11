Terça, na TV: A Forma da Água, Austrália a Cores e a saúde em debate

CINEMA

A Forma da Água

Fox Movies, 15h52

Início dos anos 1960. Elisa é empregada de limpeza num laboratório de segurança máxima. Quando descobre que um humanóide anfíbio, que ali é mantido em cativeiro e submetido a testes, está prestes a ser usado como cobaia num programa espacial, ela resolve resgatá-lo. Com realização de Guillermo del Toro, e com Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins e Octavia Spencer nos papéis principais, o filme ganhou o Leão de Ouro em Veneza, dois Globos de Ouro e quatro dos 13 Óscares para que foi nomeado.

Tempestade

Hollywood, 19h15

Depois de uma campanha desastrosa, Billy Tyne, capitão do barco Andrea Gail, volta a juntar a sua equipa de pescadores e desafia-os para uma última saída antes do Inverno. Promete-lhes uma faina excelente e lucrativa como recompensa. Mas, para isso, terão de se aventurar mais longe no oceano, mesmo sabendo que as condições meteorológicas podem ser adversas e até fatais. George Clooney, Mark Wahlberg, John Hawkes, William Fichtner, Michael Ironside, John C. Reilly, Diane Lane, Karen Allen e Mary Elizabeth Mastrantonio encarnam as personagens do filme realizado por Wolfgang Petersen.

Hereafter - Outra Vida

Hollywood, 21h30

Clint Eastwood filma as histórias paralelas de três pessoas assombradas pela morte: um americano atormentado com capacidades paranormais (Matt Damon), uma jornalista francesa com uma experiência de quase-morte (Cécile de France) e um rapazinho inglês (George e Frankie McLaren) incapaz de lidar com a perda do irmão gémeo.

Vingança ao Anoitecer

RTP1, 00h39

Escrito e dirigido por Paul Schrader, este thriller gira em torno de Evan Lake (Nicolas Cage), um condecorado agente da CIA cuja entrega, determinação e patriotismo constituem uma inspiração para todos. No entanto, uma doença terminal obriga-o a retirar-se. Mas a reforma vai ter de esperar. Quando o veterano descobre que o terrorista Muhammad Banir (Alexander Karim) ainda está vivo, decide lançar-se numa derradeira missão: dedicar o seu último fôlego a perseguir e eliminar de vez o seu inimigo de morte.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h10

Directo. Como curar os males do SNS? é a questão lançada a debate esta noite. O jornalista Carlos Daniel modera a troca de argumentos acerca do cansaço acumulado dos profissionais de saúde, as demissões em bloco de chefias de hospitais ou o êxodo de médicos do sector público para o privado, sem esquecer as recentes (e polémicas) declarações da ministra da Saúde, Marta Temido, sobre a resiliência dos clínicos.

DOCUMENTÁRIOS

Austrália a Cores

RTP2, 20h39

Estreia. Apresenta-se como “uma notável e renovada visão da história” australiana. Resulta de um trabalho minucioso de aplicação de cor a registos antigos (a preto a branco), sejam imagens inéditas de arquivo ou filmes caseiros. O mais antigo remonta ao final do século XIX. A transformação da paisagem pela agricultura, o impacto da I Guerra Mundial e as lutas pelos direitos das mulheres são apenas algumas das memórias colectivas que atravessam os quatro episódios, para ver diariamente, até sexta-feira.

The Weekly: Special Edition

Odisseia, 23h19

O rapaz que hackeou o Twitter é o título desta investigação produzida pelo The New York Times para a sua série The Weekly. Debruça-se sobre um adolescente da Florida que conseguiu invadir contas de várias celebridades – entre elas, Elon Musk, Bill Gates, Kanye West, Joe Biden, Barack Obama – e assim coordenar um esquema de criptomoedas.

MUSICAL

Les Misérables: The Staged Concert

TVCine Top, 00h30

A 2 de Dezembro de 2019, depois de quatro meses de lotações esgotadas no West End londrino, para ver este concerto encenado em torno do romance de Victor Hugo, o espectáculo saiu de cena com uma récita especial, emitida em directo para os cinemas. É esse momento, filmado por Nick Morris (realizador especializado neste campo), que está aqui registado. Com mais de 60 actores/cantores em palco, o musical viu a sua carreira interrompida pela pandemia, tendo regressado ao cartaz entretanto.