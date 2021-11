Saúde com luz verde para contratar profissionais para reforçar vacinação

O Ministério da Saúde vai poder autorizar a contratação de mais profissionais de saúde, com contratos a termo incerto, para os centros de vacinação, sempre que necessário para assegurar a vacinação contra a covid-19. Esta é uma das medidas previstas no decreto-lei que define as novas regras de combate à pandemia e que entram em vigor a partir de 1 de Dezembro. O país vai estar em situação de calamidade até ao dia 20 de Março do próximo ano.