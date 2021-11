Estudantes internacionais: em português ou em inglês?

Número de estudantes internacionais mais do que duplicou numa década, mas continuam a vir sobretudo de países de língua portuguesa. O Edulog propõe a criação de um “visto de estudante”, com burocracia “mais simplificada”.

O recrutamento de estudantes internacionais é uma das apostas das instituições do ensino superior para compensar a redução do número dos alunos nacionais, derivada da baixa taxa de natalidade. Que poderá conduzir a “uma diminuição muito substancial (cerca de 25%), nos próximos anos, do número de jovens portugueses em idade de ingressar no ensino superior (18 a 20 anos)”.