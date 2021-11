Covid-19 em Portugal: 13 mortes e 1635 casos. Incidência e internamentos continuam a aumentar

Portugal registou, neste domingo, 1365 novos casos de covid-19 e 13 mortes associadas à doença, de acordo com o último relatório da Direcção-Geral da Saúde, divulgado nesta segunda-feira.

No total, já se registaram 1.144.342 casos confirmados e 18.430 óbitos desde o início da pandemia, em Março de 2020.

O número de internamentos subiu pelo 23.º dia consecutivo, com mais 45 doentes hospitalizados com covid-19 do que no dia anterior, para um total de 809. Destes, 111 estão em unidades de cuidados intensivos, mais sete do que no dia anterior.

Segundo o boletim desta segunda-feira, recuperaram da doença mais 971 pessoas, elevando o total de recuperações para 1.071.544​.

Relativamente à matriz de risco que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, Portugal continua na zona vermelha, com subida na incidência e nova ligeira subida no R(t) – ou índice de transmissibilidade. Os dados divulgados na segunda-feira dão conta de um aumento da incidência a 14 dias por cem mil habitantes para 325,9 nível nacional e 327,5 no continente.

O índice de transmissibilidade voltou a diminuir, mas continua acima de 1, persistindo assim uma tendência crescente dos contágios: está em 1,17 a nível nacional e em 1,18 se for considerado apenas o continente.