Rui Tavares lidera lista do Livre por Lisboa

O historiador, antigo eurodeputado Rui Tavares vai ser o líder da lista de candidatos do Livre pelo distrito de Lisboa às legislativas antecipadas de 30 de Janeiro. Rui Tavares, que fundou o Livre, é actualmente vereador sem pelouro na Câmara de Lisboa depois de o Livre ter concorrido às autárquicas, coligado com o PS no município da capital.

Agora, na lista para a Assembleia da República pelo distrito de Lisboa, onde em 2019 o Livre elegeu a sua primeira candidata, Joacine Katar Moreira (que veio a sair do partido poucos meses depois e a tornar-se deputada não-inscrita), seguem-se ao historiador os nomes de Carlos Teixeira, Isabel Mendes Lopes, Patrícia Gonçalves e Safaa Dib, todos elementos do Grupo de Contacto, o órgão executivo do partido.

Depois de ter concorrido à Câmara de Lisboa na coligação com o PS e ter sido eleito vereador em Setembro, Rui Tavares lança-se agora na corrida à Assembleia da República. O Livre anunciou nesta segunda-feira os resultados provisórios da votação final das primárias abertas do partido com os candidatos (sobretudo os cabeças de lista) por 17 dos 18 distritos do continente, as regiões autónomas dos Açores e da Madeira e os dois círculos da emigração.

No Porto, o distrito onde o Livre teve o seu segundo melhor resultado nas legislativas de 2019, a lista é liderada por Jorge Pinto, que pertence à Assembleia do partido (o órgão máximo entre congressos).

Em Setúbal lidera a lista Paulo Muacho, que pertence ao Grupo de Contacto, acontecendo o mesmo em Braga com Teresa Mota, em Leiria com Filipe Honório, em Viseu com Miguel Won.

Entre os membros da Assembleia do partido, candidatam-se como líderes de listas Joana Filipe em Aveiro, Rui Mamede em Coimbra, Glória Franco por Évora, Marta Setúbal por Faro, Geiziely Fernandes pelo círculo de Fora da Europa, Filipe Faro da Costa em Viana do Castelo.

Em Beja, os apoiantes do Livre escolheram João Aiveca Caseiro; Stela Lourenço em Castelo Branco, Margarida Bordalo na Guarda, Tiago Camacho na Madeira, Francisco Biscainho em Portalegre, Sandro Miguel Santos em Santarém, João Luís Silva em Vila Real e Natércia Rodrigues Lopes pelo círculo da Europa.

Há duas semanas, Rui Tavares tinha enviado uma mensagem aos membros do partido e apoiantes anunciando a sua intenção de se candidatar ao processo de eleições primárias que o faz para escolher os seus candidatos aos actos eleitorais. No email, o fundador do Livre defendia que o país precisa “de uma nova cultura de diálogo e compromisso” e quem, como ele, quisesse que o país mudasse tinha o dever de “avançar”. “Quem tem as ideias de que o país precisa, tem a responsabilidade de as propor. E eu acredito ter algumas dessas ideias”, dizia o historiador na mensagem.