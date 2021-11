Presidente da República promulgou a gestação de substituição

Desta vez a lei avança sem buracos que a impeçam de ser aplicada: Marcelo Rebelo de Sousa promulgou nesta segunda-feira à noite as alterações à lei da procriação medicamente assistida que passa a permitir a gestação de substituição, as chamadas “barrigas de aluguer”. A inclusão do alargamento do prazo para que a gestante possa desistir de ficar com o bebé até ao momento do registo, ou seja, até cerca das três semanas de vida, fez com que o Presidente da República desse luz verde ao diploma que entra em vigor no dia a seguir à sua publicação.

Essa regra foi a forma de contornar a inconstitucionalidade que tinha sido declarada por duas vezes pelos juízes do Palácio Ratton. O primeiro chumbo do Tribunal Constitucional fora já direccionado para a norma da revogação do consentimento que, na versão original, estipulava que a desistência da gestante era permitida apenas até ao início dos processos terapêuticos de procriação medicamente assistida. O segundo ficou a dever-se ao facto de a lei ter saído “coxa” do Parlamento em Julho de 2019, por o PSD ter chumbado o artigo que permitia que a gestante pudesse desistir da entrega do bebé – o que o tribunal também declarou inconstitucional, depois de Marcelo ter enviado o diploma para o TC.

Assim, agora o diploma reintroduz a possibilidade de a grávida revogar o seu consentimento para entrega do bebé aos pais biológicos, mas agora até ao momento do registo – na maternidade ou, até 20 dias depois do nascimento, em qualquer conservatória do registo civil. Ou seja, no fundo, permite-se que a grávida tenha o direito de ficar com a criança. E inclui a Ordem dos Psicólogos no processo com tanto peso como o da Ordem dos Médicos, que têm ambas que ser ouvidas no início do processo de autorização. Outra novidade é a restrição ao acesso à gestação de substituição a cidadãos nacionais e a estrangeiros com residência permanente em Portugal para evitar qualquer forma de negócio que levasse a que estrangeiros viessem à procura de possíveis “barrigas de aluguer” subvertendo o objectivo da lei.